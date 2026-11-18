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Alicante, 18 nov (EFE).- El mármol de alta calidad con el que está diseñada la Venus de Alicante, hallada en mayo pasado durante las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, cerca del yacimiento de Lucentum, y que data de entre los siglos I-II d.C., podría proceder del Mediterráneo oriental, lo que revelaría el intercambio entre esa zona y el territorio alicantino.

Así se ha destacado este miércoles en la presentación técnica de esta pieza, una cabeza escultórica de la época altoimperial romana, cuyo descubrimiento ha supuesto el mayor hallazgo de la historia de Alicante y es ya patrimonio de la ciudad.

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La pieza se mostrará por primera vez al público en la sala noble de la biblioteca del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) a partir de hoy y hasta el próximo 10 de enero de manera gratuita en la exposición especial 'Venus. Una mirada desde el Alicante romano'.

En esta muestra además contará con una réplica que se podrá tocar para hacerla accesible a todos los ciudadanos.

El director del MARQ, Manuel Olcina; el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, y el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, han resaltado en una comparecencia ante los periodistas la relevancia de este tesoro arqueológico.

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En la presentación técnica se ha indicado que, considerando que la pieza estaba descontextualizada arqueológicamente, el mármol de su manufactura y la tipología de la misma llevan a los expertos a identificarla crono culturalmente con el momento de auge del territorio de la antigua ciudad de Lucentum en el periodo altoimperial romano, entre los siglos I y II después de Cristo.

Los expertos han destacado la gran calidad, belleza y buen estado de conservación de la Venus de Alicante, que pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho.

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De mirada enigmática, está labrada en mármol blanco de "altísima calidad", material que podría proceder de Paros (Crecia) o Asia Menor (Turquía), y con dimensiones cercanas al natural.

Representa una divinidad, con el cuello ligeramente inclinado hacia la derecha y un rostro alargado y asimétrico, de expresión serena.

El cabello, dividido por una raya central, forma dos gruesos aladares ondulados que enmarcan la frente y cubren parcialmente las orejas, para recogerse en la nuca en un ancho moño enrollado. Los lóbulos presentan perforaciones destinadas a pendientes. EFE

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(foto) (vídeo)