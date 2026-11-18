Guardar

Barcelona, 18 nov (EFE).- Junts propone en su programa electoral prohibir hasta 2028 que las entidades financieras, sus inmobiliarias, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos compren vivienda como medida contra la "especulación", además de desalojos exprés de inmuebles ocupados.

Estas son algunas de las propuestas sobre vivienda que figuran en el programa de Junts para las elecciones generales del 29N, consultado por EFE y hecho público este miércoles.

PUBLICIDAD

El partido de Carles Puigdemont reclama el traspaso sin coste a la Generalitat de todas las viviendas y suelo de la Sareb y Casa 47 situados en Cataluña, al igual que del suelo de titularidad estatal apto para vivienda.

Junts aboga por incrementar la oferta privada de vivienda asequible con incentivos. Al mismo tiempo, reclama que el Estado destine a políticas de vivienda unos recursos equiparables a la media europea y transfiera a Cataluña la parte proporcional a su población.

PUBLICIDAD

Tras tumbar los dos decretos de vivienda para prorrogar los alquileres y parar desahucios, Junts pide que sea el Estado el que "asuma la protección de las familias vulnerables, no el pequeño propietario" pagándole en un máximo de dos meses, y rebajar la fiscalidad de la vivienda para inquilinos, compradores y propietarios que alquilen.

En cuanto a las ocupaciones, plantea desahuciar las que sean "ilegales" en un máximo de 48 horas, "mediante un juicio inmediato, y garantizar la atención pública a personas en situación de vulnerabilidad".

PUBLICIDAD

También propone aprobar una ley orgánica que permita a la Policía "desahuciar inmediatamente una vivienda cuando la ocupación se detecte en el mismo momento de producirse".

Más allá de medidas que la candidata de Junts, Miriam Nogueras, ya ha defendido durante la campaña, como el concierto económico y el traspaso de Rodalies y de las competencias en inmigración, el programa reivindica que "todo posible referéndum acordado con el Estado español sobre el futuro de Cataluña" debe ofrecer a sus ciudadanos "la misma elección" que el 1-O.

PUBLICIDAD

Por ello, Junts se emplaza a "garantizar el derecho de Cataluña a su autodeterminación empleando todos los medios democráticos necesarios", aunque sin concretar ninguna vía en específico. EFE