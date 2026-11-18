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Madrid, 18 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incluido en una pieza separada, denominada "pieza separada reservada PSOE", la información que el Partido Socialista le ha enviado sobre los pagos y encargos hechos a distintos abogados entre 2021 y 2025.

El juez que investiga el caso Leire, las presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, incluye esta información en una pieza a la que solo tendrá acceso la Fiscalía hasta que se finalice el análisis, atendiendo así en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, a la petición de los socialistas.

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En su escrito, el PSOE apuntaba a que esta información afecta al secreto profesional y también destacaba que esta formación está inmersa en un proceso electoral y la "difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara". EFE