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Un entrenador de Rugby de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha reconocido en el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid haber abusado sexualmente de al menos una decena de adolescentes.

Antes de la vista oral, las partes han alcanzado a puerta cerrada un acuerdo de conformidad que ha evitado que las víctimas tuvieran que comparecer en la sala de vistas, han informado fuentes jurídicas. Estaba previsto que el juicio se prolongara durante toda la semana.

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En la sala, el acusado ha admitido los hechos y ha aceptado las penas pactadas entre las acusaciones particulares, su defensa y la representante del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía de Madrid pedía inicialmente en su escrito de acusación quince años de prisión, una pena que habría quedado reducida a ocho años de cárcel, según han informado fuentes jurídicas. Ahora, el acusado deberá ingresar en prisión para cumplir la pena al denegar la Sala la suspensión de la condena.

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