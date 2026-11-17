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Piélagos (Cantabria), 17 nov (EFE).- El expresidente Mariano Rajoy ha llamado a los ciudadanos a no dividir el voto y optar por el "mejor líder" de los que se presenta a las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, porque ha dicho que "no hay quien aguante más otros cuatro años de gobierno Frankenstein".

Así lo ha dicho en un acto electoral en Piélagos (Cantabria), junto a la presidenta de Cantabria y líder del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso Isabel Urrutia y el alcalde del municipio, Carlos Caramés, que han sido recibidos con pitos y cencerros por una protesta contra un proyecto urbanístico privado para construir 8.000 viviendas conocido como 'Bosques de Santander'.

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"La política no es un espectáculo, aunque algunos parece que quieren convertirla en un circo", ha señalado Rajoy, quien ha defendido que el líder del PP y candidato de los populares representa "sensatez, seriedad y experiencia".

El expresidente ha enumerado que las prioridades tras las elecciones serán cambiar un gobierno que es la "conjunción de la ambición de un señor que nunca ganó las elecciones generales, con el equipo Frankenstein", formar un nuevo Ejecutivo que apruebe presupuestos, mejorar la calidad de la democracia y "acabar con la polarización, la división y la bronca".

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"Nunca un cambio fue tan necesario desde la aprobación de la Constitución; estamos hablando de las reglas de juego y de la democracia", ha incidido Mariano Rajoy.

Y ha llamado a concentrar el voto en el Partido Popular, un partido, ha incidido, "de gobierno y que ha prestado grandes servicios a España". "Conviene no dividir, porque si divides el voto y votas a quien no debes, corres el serio riesgo de que a quien le das el votar se quede con cero y te quite uno", ha concluido. EFE

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(foto)