Caballo con anteojeras. (WikiCommons)

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La cultura popular oriental ha recurrido durante siglos a imágenes sencillas de la naturaleza para explicar comportamientos humanos complejos. Entre estas joyas de la sabiduría tradicional destaca el proverbio chino: “Un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo”. Aunque a primera vista puede parecer una imagen curiosa, encierra una profunda lección sobre el origen del miedo, la gestión de la incertidumbre y la importancia de la preparación.

La metáfora parte de una escena cotidiana: un caballo privado de la vista carece de referencias visuales para interpretar su entorno. Ante cualquier ruido repentino o un movimiento inesperado, el animal reacciona con pánico porque no dispone de herramientas para distinguir si se enfrenta a un depredador o a una simple rama movida por el viento. Su propia desorientación es la que desencadena el sobresalto.

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Trasladado a la experiencia humana, este proverbio señala que muchos de nuestros miedos no nacen de peligros reales, sino del desconocimiento. Cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo sin contar con datos suficientes, la mente tiende a rellenar esos vacíos informativos con hipótesis negativas y escenarios catastrofistas. Así, la ansiedad surge de lo que imaginamos que podría pasar y no de los hechos concretos.

El conocimiento como antídoto frente a la incertidumbre

En la actualidad, esta enseñanza mantiene una vigencia absoluta en ámbitos tan diversos como el laboral, el financiero o el personal. Enfrentarse a una entrevista de trabajo, asumir una inversión económica, cambiar de residencia o esperar un diagnóstico médico son situaciones que suelen disparar las alarmas internas. En todos estos casos, el temor crece de forma proporcional a las preguntas sin respuesta.

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Un grupo de caballos.

El dicho invita a combatir esa ceguera mediante la información, el análisis y la preparación previa. Conocer las reglas del juego y estudiar las variables de un problema no garantiza que desaparezcan los riesgos, pero sí permite diferenciar una amenaza real de un fantasma creado por la imaginación. Al sustituir las suposiciones por certezas, las personas recuperan la calma y logran tomar decisiones más racionales en lugar de actuar de forma impulsiva.

Esta filosofía conecta directamente con otros proverbios de la tradición china centrados en la previsión y la toma de iniciativa. Por ejemplo, aquella que aconseja “cavar el pozo antes de tener sed”, recordando que anticiparse a las dificultades es la mejor estrategia para mantener la serenidad cuando llega el problema.

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Equivalentes en el refranero español

La sabiduría popular en España comparte esta misma visión sobre cómo la ignorancia y los prejuicios distorsionan la realidad. En el refranero español existen expresiones muy similares que advierten contra el miedo infundado y la precipitación, como “no es tan fiero el león como lo pintan”, utilizada para recordar que los problemas y los desafíos suelen parecer mucho más graves desde el desconocimiento antes de afrontarlos cara a cara, o el dicho “ver gigantes donde solo hay molinos”, que alude a cómo el exceso de imaginación puede convertir obstáculos cotidianos en amenazas descomunales.

Asimismo, la advertencia “hombre prevenido vale por dos”, junto con otras máximas como “más vale prevenir que curar”, resumen a la perfección el remedio que propone el proverbio chino. Frente a la oscuridad de lo incierto y el pánico que genera la improvisación, ambas culturas coinciden en que la mejor defensa ante lo desconocido siempre será la información.

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