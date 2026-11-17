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Sevilla, 17 nov (EFE).- El nadador andaluz Miguel Pérez-Godoy, que el pasado fin de semana batió el récord nacional de los 200 libres en el Campeonato de España de piscina corta, ha admitido que "no esperaba este resultado" que lo coloca entre los aspirantes a finalista del Mundial que se celebrará en Pekín en diciembre.

Pérez-Godoy (1:42.07) rebajó en 33 centésimas la anterior plusmarca nacional de Luis Domínguez y ha confesado que está "muy contento" por lo hecho en este Campeonato de España, un resultado que atribuye a "un cambio de chip a principio de esta temporada, que consistía en disfrutar en vez de ir con tanta presión".

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El velocista sevillano aseguró, en declaraciones a EFE, que esta aproximación "ayuda mucho mentalmente, aunque siempre hay una parte de tu cabeza que piensa en las marcas" porque trabaja con "un objetivo muy claro, pelear por todo" en este cuatrienio que terminará con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

"Estoy muy contento también por haber entrado en la selección que va a defender la bandera española en el Mundial de piscina de 25 metros de principio de diciembre, y con muchas ganas de competir contra los mejores", ha concluido Miguel Pérez-Godoy. EFE

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