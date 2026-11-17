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Madrid, 17 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que un total de 16.475 personas migrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta, de las que 15.692 han sido retornos voluntarios.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, que ha destacado que "poco a poco se va recuperando la normalidad" en la ciudad de Ceuta con una disminución "visible y notable" de las personas migrantes.

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Desde el pasado 30 de julio se han contabilizado 16.475 retornos, devoluciones y expulsiones; de ellos, 15.692 han sido voluntarios.

En estos momentos, el sistema de protección de Ceuta atiende a 3.767 menores. Además, 361 han sido reubicados en la península; 156 mediante reagrupaciones familiares y 205 de ellos a través del mecanismo previsto en la reforma de la Ley de Extranjería.

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También se han contabilizado 189 expedientes de repatriación de menores enviados a Marruecos.

En la actualidad hay 5.000 adultos en recursos temporales habilitados por el Estado.

Saiz ha subrayado que el Gobierno sigue avanzando para la recuperación total de la normalidad en Ceuta y ha anunciado un paquete de ayudas a través del ICEX para la internacionalización empresarial de Ceuta y para seguir reforzando su tejido productivo. EFE

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