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Madrid, 17 nov (EFE).- La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza en España (Aspel) ha denunciado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aprobada este martes por el Gobierno, puede "comprometer la viabilidad" de unas 20.000 empresas, aproximadamente la mitad del sector de la limpieza.

Aspel ha advertido en un comunicado de que las empresas deberán asumir el incremento del SMI y la inflación pero sin poder modificar los precios de los contratos con las administraciones públicas.

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Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del SMI, que aumentará en 2027 un 5,3 %, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales), lo que beneficiará a 2,7 millones de trabajadores.

El presidente de Aspel y también de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal de la CEOE, Juan Ignacio Beltrán, ha afirmado que esta subida afectará "de forma desproporcionada" al sector de la limpieza, y ha criticado la "unilateralidad" de la decisión.

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Beltrán ha señalado que entre el 85 % y el 90 % de los costes de las empresas de limpieza se destina a los salarios, y que el margen de beneficio del sector se sitúa en el 2 % de su facturación.

Por ello, el presidente de la patronal ha calificado la medida como "pésima" para esta industria y ha estimado que la subida supone un sobrecoste de aproximadamente 300 millones de euros, una cifra superior a los 280 millones de euros de beneficios que generó el sector el año pasado.

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Beltrán prevé que la actividad empresarial del sector se reduzca en 2027 como consecuencia de la subida y ha apuntado que ello afectará especialmente a las empresas pequeñas y medianas, así como a actividades intensivas como la atención domiciliaria.

Asimismo, ha asegurado que la patronal está a favor de un aumento salarial, pero ha pedido al Gobierno diálogo con los sectores implicados y ha reprochado las "prisas" en la aprobación de la medida y la falta de comunicación con la CEOE. EFE

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