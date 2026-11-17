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Madrid, 17 nov (EFE).- La oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 15 % interanual durante el tercer trimestre de 2026, mientras que el interés por estos alojamientos se ha incrementado un 2 %, según ha detallado este martes el portal inmobiliario Idealista.

En concreto, en 31 capitales ha crecido el número de habitaciones disponibles durante el último año, presentando las mayores alzas Ourense (56 %), Cáceres (31 %), Madrid (28 %), Pontevedra (26 %), Barcelona y Valencia (22 %).

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Las mayores caídas se han dado en Ceuta (35 %), Segovia (33 %), San Sebastián (26 %), Huelva (18 %), Pamplona y Oviedo (17 %).

En este sentido, la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (27 % del total), Barcelona (14 %), Valencia (7 %) y Sevilla (3 %).

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En relación al número de personas interesadas por cada habitación, son 23 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30 %, siendo más notables en Ceuta (206 %), donde la competencia se ha triplicado; y en Pamplona (114 %) y Segovia (113 %), donde se ha duplicado.

Por el contrario, la competencia por una habitación ha bajado en diez capitales, con los mayores descensos en Madrid (24 %), Barcelona (17 %) y Sevilla (10 %).

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Con respecto a los precios, estos han subido en 50 de las 52 capitales, con los mayores incrementos registrados en Palencia (16 %), Ceuta (15 %), Teruel (12 %), Barcelona, Madrid y Ciudad Real (11 %).

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 662 euros al mes; seguida por Madrid (631 euros), Palma (586 euros), San Sebastián (526 euros), Bilbao (471 euros) y Málaga (467 euros). EFE

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