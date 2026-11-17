Guardar

Madrid, 17 nov (EFE).- Los programas electorales de los partidos políticos muestran grandes diferencias en el modelo educativo que propugnan en caso de gobernar: mientras PP y Vox quieren derogar o modificar la LOMLOE para elevar las exigencias académicas y la libertad de elección de centro, el PSOE y los partidos de izquierda abogan por más inclusión y equidad, ayudas y el fortalecimento de la red pública.

Solo hay un punto en el que todos coinciden, que la educación de 0 a 3 años sea gratuita.

PUBLICIDAD

Las principales diferencias se centran en el modelo de enseñanza y de evaluación.

PP y Vox defienden el blindaje de la escuela concertada, la protección de los centros de Educación Especial, una mayor exigencia para poder pasar de curso en secundaria y una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única para todo el territorio.

PUBLICIDAD

PSOE, Frente Amplio, Podemos, ERC y PNV priorizan la inversión en la red pública, piden limitar el peso de la concertada y quieren mejorar el número de orientadores por alumnos para alcanzar el objetivo de uno por cada 250 estudiantes. Apuestan por una PAU más homogénea en criterios de corrección y estructura pero no en contenidos, donde cada comunidad tiene sus competencias.

Y mientras la izquierda apuesta por aumentar las ayudas en la universidad o promover la gratuidad de la matrícula del primer curso de grado -como apunta el PSOE-, el PP aboga por becas basadas en el mérito y la excelencia, en función de la renta y de las asignaturas aprobadas.

PUBLICIDAD

Vox prima la prioridad nacional en el acceso a la educación y a las ayudas y exige reválidas obligatorias al final de cada etapa. Puntualiza que eliminará los menús 'halal' en los comedores escolares (que siguen la ley islámica).

ERC, PNV y Bildu reclaman competencias exclusivas en educación, más autogobierno y blindajes del catalán y el Euskera.

Estas son algunas medidas de las principales formaciones:

PSOE

- Bajada de ratios en todas las etapas y que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble.

- Ampliar el sistema de becas actualizando los umbrales de renta y más ayudas para transporte o residencia.

- Plan Estratégico de Educación Inclusiva para que los centros de educación especial se conviertan en apoyo de los ordinarios.

- Ampliar la gratuidad del comedor escolar al alumnado pobre o en exclusión social.

FRENTE AMPLIO

- Ley para blindar el 7 % del PIB en gasto educativo público.

- Ratios de 15 alumnos en Primaria, 20 en secundaria y 23 en Bachillerato.

- Comedor escolar 100 % gratuito en infantil y primaria en centros públicos.

- Prohibición de cuotas en la educación concertada.

- Becas-salario para frenar abandono escolar.

PARTIDO POPULAR

- Nota mínima para acceder al grado de Magisterio.

- PAU única y común en todo el territorio.

- Aprobar todas las asignaturas para pasar de curso en la ESO o un máximo de 2 asignaturas suspensas que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas.

PUBLICIDAD

- Garantía del derecho a recibir la educación en castellano en todas las etapas y en cualquier parte del país.

VOX

- Devolución de las competencias educativas al Estado.

- El español como única lengua vehicular.

- Límite máximo por aula de alumnos de otras culturas o sin dominio suficiente del español.

- Cheque escolar para asegurar la libre elección de centro y capacidad de veto paterno en contenidos morales e ideológicos.

PSOE

- Gratuidad de la matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas.

- Complementos específicos de becas para estudiantes que representen la primera generación familiar en acceder a la universidad.

- Becas Erasmus de entre 1.000 y 1.500 euros al mes según ingresos.

- Ley de Equidad en el acceso a la universidad pública para asegurar una financiación plurianual estable y una oferta mínima de plazas en titulaciones estratégicas.

PUBLICIDAD

FRENTE AMPLIO

- Modificar la Ley Universitaria (LOSU) para obligar a las comunidades a destinar el 1 % de su PIB regional a la universidad pública.

- Eliminación de la figura del profesor sustituto precario.

- Auditorías estrictas de calidad y nivel científico para autorizar o mantener títulos en universidades privadas.

PARTIDO POPULAR

- Primar el esfuerzo y la excelencia académica en becas universitarias.

- Mayor autonomía universitaria supeditada a resultados de inserción laboral y empleabilidad de los graduados.

VOX

- Acceso preferente a alumnos con nacionalidad española.

- Eliminación de cualquier cátedra u organismo interno que consideren ideologizado.

PSOE

- Incrementar oferta pública de plazas en FP Media y Superior

- Adaptar la oferta formativa a sectores de futuro como inteligencia artificial, ciberseguridad, transición energética o microelectrónica.

- Potenciar el sistema de microcredenciales.

FRENTE AMPLIO

- Máximo de 15 alumnos por aula en los ciclos de Formación Profesional y límite de 18 horas lectivas para el profesorado.

PARTIDO POPULAR

- Mapa de titulaciones conectado a las necesidades de mano de obra y sectores industriales y exención de matrícula en ciclos con alta empleabilidad e incentivos fiscales a las empresas participantes en los programas de FP duales.

PUBLICIDAD

VOX

- Priorización de la FP técnica frente a los títulos universitarios de baja inserción laboral.EFE