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Madrid, 17 nov (EFE).- Javier Bardem debuta en el teatro, con todas las entradas vendidas, con '¡Chejov, Chejov!', un espectáculo en una sala de poco más de 100 butacas, en la que el actor se siente arropado por el que fuera su profesor y maestro de actores, Juan Carlos Corazza, que ha adaptado cinco piezas del dramaturgo ruso.

"La inseguridad y el miedo están ahí", ha dicho este martes Bardem durante la presentación del espectáculo, que ha descrito como un proceso muy placentero a nivel personal junto a sus compañeros de reparto, a los que ha calificado como "grandísimos actores y personas" con los que se siente arropado: "no se puede pedir más".

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Curtido en mil batallas cinematográficas, Bardem se saca la espina de subirse al escenario en el Espacio Zafra Teatro -sala de la que él mismo es uno de los impulsores- del 19 de noviembre al 7 de febrero.

Él, que de niño le pasaba los textos a su madre, Pilar Bardem, y observaba tras el escenario cada detalle, desvela que tiene una fotografía de ella en el camerino. "Me da fuerza, me hubiera gustado que me hubiera visto, pero sé que desde algún lugar está mirándome", comenta emocionado.

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Reconoce que fue el teatro el lugar donde comenzó a "amar y respetar el esfuerzo del oficio, que hay que hacer llueva, truene o haga sol. Le tengo un respeto abismal al teatro", confiesa.

Un trabajo al que se enfrenta con "humildad, que nace del deseo de experimentar delante del público con algo que no es un resultado, es una búsqueda, y esa es la intención. Se ha dado en este lugar y con esta gente y que es como yo quiero dar mi primer paso en el teatro".

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Asegura que este espacio le "alimenta" al existir un contacto tan cercano con el público, que es parte del proceso, "y eso me parece hermoso y valiente; quizá en otro lugar hubiera sido más sonoro, pero más despegado".

La sala teatral, impulsada por Javier Bardem, la familia Portela, Kaplan Production y la cooperativa del Estudio Corazza, se abrió al público en enero de 2025 y tiene en su programa este montaje, producido por Pingüin Films y Zafra Teatro, a 60 euros la entrada, precio que ha provocado críticas.

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El actor responde: "Perdemos dinero, pero no es una pérdida, es una inversión, es una ganancia en el sentido artístico; es el precio mínimo", teniendo en cuenta los gastos de ponerla en marcha.

El espectáculo de Corazza se construye a partir de las obras 'Sobre el daño que hace el tabaco', 'Petición de mano', 'Trágico a pesar suyo', 'El oso' y 'El aniversario', además de algunos cuentos. Bardem participa en cuatro piezas, junto a Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, que también comparten vínculo con Corazza como profesor.

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Corazza recuerda que todos los intérpretes llegaron a su escuela teatral de manera escalonada y su deseo de trabajar juntos siempre ha existido, "pero con la necesidad de hacerlo desde la comedia", además de con un autor que les interesara como Chéjov, que les ha dado la oportunidad de que cinco interpretes representen a 18 personajes que pertenecen a mundos y conflictos distintos.

Sobre el debutante, sus compañeros de reparto no han escatimado elogios por su compromiso con el oficio, su capacidad de entrega, su curiosidad; un "disfrutón" del proceso creativo.

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Una circunstancia que impedirá a Javier Bardem estar en la ceremonia de los Premios Goya en Pamplona el 6 de febrero, en la que todo apunta a que estará nominado por su trabajo en 'El ser querido'.

Ahora se ha dado el momento ideal porque las agendas coinciden pero, a pesar de las peticiones nacionales e internacionales, no será posible una gira. EFE

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(foto) (vídeo)