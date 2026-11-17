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Madrid, 17 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este martes que si algún día Rafa Nadal preside el Real Madrid, porque así lo quieren sus socios, "sería una gran noticia para el club".

Así lo asegura en una entrevista en el diario deportivo AS, al ser preguntado si ve al extenista como futuro presidente de la entidad, coincidiendo su posible incorporación a la Junta Directiva del Club.

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"Nadal representa lo mejor de España: talento, sacrificio y triunfo. Si algún día el Real Madrid está en sus manos, porque así lo quieren sus socios, será una gran noticia para el club", ha afirma el dirigente popular.

En la entrevista, Núñez Feijóo insiste también en que, si llega a ser presidente del Gobierno, España no participará en la organización del Mundial de 2030 si la final no se disputa en un estadio español.

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"España es la primera potencia mundial en fútbol masculino y femenino y hoy por hoy nuestro país es el mejor lugar del mundo para celebrar un Mundial", señala.

En su opinión, España debe albergar la final "por derecho, tradición, triunfos deportivos y por justicia". "Espero que la FIFA entienda y se dé cuenta de la trascendencia y del protagonismo que tiene España actualmente en el fútbol mundial", añade.

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El líder del PP también apuesta por proteger el deporte de base, porque lo considera clave para consolidar el gran momento del deporte español y mantener a España como potencia mundial, tanto a nivel individual como colectivo.

Para ello, defiende la necesidad de que haya una sincronización de todas las administraciones públicas con capacidad para gestionar el deporte para impulsar un "gran plan nacional" para el deporte de base.

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Feijóo plantea, además, aumentar si es posible, más deporte en la enseñanza. "La cultura del deporte en la educación siempre es positiva y seguro que podremos luchar de forma más efectiva contra el sobrepeso, el sedentarismo...", sostiene. EFE