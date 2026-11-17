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Madrid, 17 nov (EFE).- La editorial Espasa ha iniciado la recuperación de la obra completa de Antonio Escohotado (Madrid, 1921-Ibiza, 2021), una de las figuras más relevantes y heterodoxas del pensamiento contemporáneo español, con la publicación de sus obras 'Aprendiendo de las drogas' y 'Sesenta semanas en el trópico'.

El proyecto contempla la reedición de diez títulos que la editorial aún no tenía en su catálogo y que considera fundamentales para entender a un autor que transitó con libertad por la filosofía, la sociología, la historia, la economía y el ensayo autobiográfico.

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Estas dos primeras obras, que llegarán este miércoles a las librerías, son representativas, señala Espasa, de "su curiosidad inagotable, su afán de conocimiento y la defensa de la libertad individual como eje de su pensamiento".

'Aprendiendo de las drogas' reúne décadas de investigación y experiencia sobre las sustancias psicoactivas. Escohotado analiza decenas de compuestos con información práctica de primera mano y los categoriza en tres grandes familias: fármacos de paz, de energía y de excursión psíquica.

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Con un propósito de neutralidad, el autor distingue entre "uso y abuso, toxicología y toxicomanía" y deja a "la subjetividad del ser humano" determinar su utilidad o su peligro en cada caso.

'Sesenta semanas en el trópico' es su libro más íntimo y personal. Narra sus peripecias durante un año sabático en Tailandia, con incursiones a Vietnam, Birmania, Singapur y Brasil, en el tránsito de la segunda a la tercera edad del autor.

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Sociólogo, ensayista y filósofo, Escohotado fue profesor de Filosofía del Derecho y Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED hasta que se jubiló en 2013, y como escritor publicó una veintena de obras sobre temas diversos, desde la historia del consumo de las drogas a la evolución del comunismo o la moral y los usos sexuales.

Sus obras más destacadas y monumentales son 'Historia general de las drogas', que combina un enfoque histórico y fenomenológico a lo largo de 1.500 páginas, y la trilogía 'Los enemigos del comercio', una historia sobre la propiedad privada y los movimientos comunistas y anticomerciales.

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Traductor de grandes figuras intelectuales como Newton, Hobbes o Bakunin, también fue articulista frecuente en distintas publicaciones periódicas y alcanzó notoriedad por su posición antiprohibicionista del consumo de drogas. EFE