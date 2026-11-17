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Madrid, 17 nov (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado la "dudosa legalidad" del centro de deportación de migrantes en Ruanda y ha apostado por una migración regular, ordenada y segura, que pone en el centro los derechos humanos.

Preguntada en por este acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ruanda y los de Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que España "ha alzado la voz constantemente" explicando su postura en contra de las "soluciones innovadoras".

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Ha detallado que la visión de España es que es "perfectamente compatible una política migratoria que trabaja por una migración regular, ordenada y sobre todo segura, que pone en el centro los derechos humanos".

"En modo alguno respaldamos esas soluciones innovadoras que, por cierto, son de dudosa legalidad", ha dicho la portavoz del Ejecutivo.

Saiz ha apostado por una visión humanista y de empatía con quien busca una oportunidad y un futuro y ha destacado la aportación que los migrantes hacen a la sociedad. EFE

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