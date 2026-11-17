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Madrid, 17 nov (EFE).- El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley de carácter urgente que incluirá cinco millones de euros para mitigar el impacto a nivel sanitario y socioeconómico del repunte migratorio en la isla canaria de El Hierro.

Así lo ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones remitidas a los medios al término de la reunión de la comisión interministerial y el Gobierno canario para abordar el recrudecimiento del aumento de llegadas irregulares al archipiélago.

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Los cinco millones de euros se desglosarán en dos partidas: tres millones irán destinados al Gobierno canario para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la llegada de migrantes, y los otros dos restantes irán al Cabildo de El Hierro para gastos sociales y económicos.

Además, Torres ha explicado que el Gobierno ha intensificado las relaciones diplomáticas "al más alto nivel" con Senegal y Gambia con el fin de que "se puedan contener las salidas desde esos países de origen".

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A estos fondos hay que agregarle el refuerzo de más de 30 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desplegados en Canarias desde el 10 de noviembre, así como la Guardamar Calíope de Salvamento Marítimo, lo que hace que, de las cinco embarcaciones de este tipo que hay en España, tres estén en Canarias, apunta el Gobierno.

Según los datos del Gobierno, en la isla de El Hierro quedan alrededor de unos 500 migrantes de los 16.000 que han llegado en lo que va de año, 10.000 de ellos en el mes de noviembre.

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Torres ha apostado por "seguir trabajando con lealtad institucional" y dando "una respuesta justa humanitaria y solidaria ante el fenómeno migratorio" en Canarias. EFE

(foto) (vídeo)