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Madrid, 17 nov (EFE).- Casi un alumno por aula de entre primero y cuarto de la ESO reconoce haber sufrido ciberacoso en los dos últimos meses, es decir cerca de 50.0000 adolescentes en España: la llegada del primer móvil en secundaria y el acceso a las redes sociales supone la puerta de entrada.

Aunque el acoso general ha descendido ligeramente en 2026, con una prevalencia del 5,4 % entre niños y niñas de 10 a 16 años que ha sido víctima en los dos últimos meses, frente al 6,2 % que se registró en 2023, el ciberacoso preocupa en las etapas de secundaria cuando se hace más frecuente y afecta al 2,3 % de su alumnado frente al 1,8 % de prevalencia en primaria.

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Son algunas de las conclusiones del II Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia, realizado por la Fundación ColaCao, junto con la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Un informe basado en 21.755 estudiantes de 374 centros educativos de 17 comunidades autónomas y que señala que la hiperconectividad hace que las situaciones de acoso escolar se trasladen y amplifiquen fácilmente en el entorno digital.

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Y es que casi la mitad de los que sufrieron acoso escolar en 2026 reconocieron haber sufrido alguna situación de ciberacoso entre dos y tres veces al mes.

El patio y el aula siguen siendo los lugares más frecuentes donde se produce el acoso presencial y el aspecto físico también ocupa el primer motivo.

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Tanto en el entorno presencial como en el digital; los motes, las mentiras o la exclusión son las principales situaciones de maltrato.

Un 2,5 % del alumnado de primero de la ESO se reconoce como cibervíctima y un 1,2 % como ciberacosador.

La directora del estudio y directora de la Unidad de Psicología Preventiva de la UCM, María José Díaz-Aguado, recuerda a EFE que el 75 % de los jóvenes de entre 12 y 13 años dice tener cuenta en alguna red social, casi el doble de quienes lo señalan en quinto de primaria: "convendría prestar una especial atención a lo que sucede en el primer curso de secundaria, donde aumenta la presión del grupo de iguales y la orientación al riesgo".

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No obstante, señala que la prohibición generalizada del móvil en los centros educativos a partir de 2024 ha mejorado ligeramente seis de las catorce formas de victimización online que analiza el informe, como son las burlas, los rumores, el aspecto físico o la orientación sexual.

Hay un alto porcentaje de silencio en las víctimas de ciberacoso: el 58 % no lo cuenta y si lo hace recurren mayoritariamente a sus amigos y en menor medida a sus familiares.

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El 36 % calla porque no le da importancia, un 34 % por no preocupar a la familia y otro 30 % porque cree que no servirá de nada. El miedo es mencionado por el 23 %.

"Es posible que haya quienes nieguen su importancia como un mecanismo de defensa para no sufrir", señala la catedrática de la Complutense tras avisar de que hay que incrementar la disponibilidad de personas a las que puedan pedir ayuda todas las víctimas.

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No obstante, el informe señala que en las aulas se ven ligeros avances y que en 2026 aumenta el porcentaje de quienes recuerdan haber trabajado en clase qué es el acoso escolar y cómo detenerlo. Entre quienes lo han vivido recientemente también mejora la percepción de que el profesorado trabaja con eficacia para frenarlo.

Uno de cada cuatro estudiantes que ha sufrido acoso escolar reconoce haber intentado quitarse la vida alguna vez y en el caso del ciberacoso lo reconoce el 24 % de los acosadores.

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Y es que aunque el acoso y el ciberacoso ha descendido, el impacto en la salud mental sigue siendo grave.

Díaz-Aguado señala que aunque el 98 % de los centros cuenta con un coordinador del bienestar y protección del alumnado frente a la violencia, "la salud mental de las víctimas y lo acosadores no ha mejorado" y el dato de 2026 es casi el mismo que el de 2023: solo siete de cada diez alumnos sabe a quién acudir en el centro ante un problema psicológico.

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Díaz-Aguado ve fundamental la colaboración de las familias "que deberían hablar con sus hijos e hijas del acoso escolar y de otras formas de violencia y ayudarles a intervenir desde la primera señal".EFE