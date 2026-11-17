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Madrid, 17 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Ciudad Lineal a un hombre momentos después de atracar por segunda vez en menos de una semana una joyería y ha recuperado el botín que llevaba valorado en casi 300.000 euros cuando trataba de esconderlo en un domicilio familiar.

El arrestado cometía los atracos cubriendo parcialmente su rostro con una mascarilla y valiéndose de un arma blanca para intimidar y amenazar a sus víctimas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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En el momento de la detención ocultaba las joyas en su ropa y portaba un cuchillo; tras su puesta a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

La investigación comenzó el pasado 30 de octubre cuando un hombre accedió al establecimiento y amenazó con un cuchillo a la empleada que en ese momento se encontraba colocando piezas de oro en uno de los mostradores.

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El hombre comenzó a retirar las joyas de las vitrinas de la tienda, se las guardó en sus bolsillos y, al finalizar, amenazó de nuevo a la trabajadora para que abriese la caja registradora, llevándose el dinero y huyendo a pie.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores llevaron a una rápida identificación del presunto autor del robo.

La misma persona atracó el pasado día 3 nuevamente la misma joyería de un modo similar consiguiendo sustraer joyas por valor de casi 300.000 euros y dinero en efectivo tras lo que huyó apresuradamente y se dirigió hacia un domicilio familiar para esconder el botín pero fue sorprendido por los agentes que habían establecido un dispositivo para su localización.

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Cuando le dieron el alto hizo caso omiso y comenzó una persecución en la que fue arrojando pequeñas bolsas que contenían objetos dorados en su interior.

Los policías consiguieron darle alcance y en el cacheo encontraron más bolsas con piezas de joyería y un cuchillo. EFE