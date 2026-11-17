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Madrid, 17 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a uno de los máximos responsables de una red dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta Europa a través de contenedores que ha sido desmantelada en una operación realizada en diferentes países europeos coordinada por Europol.

Se trata de una operación internacional en la que ha participado la Policía Nacional española que se ha saldado con la detención de medio centenar de personas en España, Suiza, Alemania y República Checa.

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En España ha sido localizado y arrestado uno de los máximos responsables de la red en una vivienda situada en Gran Canaria, informa la Dirección General de la Policía.

La organización llegó a introducir en Europa varias toneladas de cocaína mediante la creación de un complejo entramado empresarial para aparentar legalidad en su transporte y facilitar el tráfico internacional de la droga simulando que los envíos eran transacciones mercantiles de fruta.

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De la droga introducida a través de esta estructura logística destaca la incautación de 750 kilos de cocaína llevada a cabo el pasado mes de agosto en Amberes (Bélgica). EFE