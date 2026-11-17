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Pamplona, 17 nov (EFE).- La Guardia Civil de Navarra ha detenido a cuatro personas en una operación en la que se ha desarticulado una organización criminal de carácter itinerante especializada en robos con fuerza en viviendas unifamiliares, a la que se atribuyen 52 hechos delictivos, cometidos en la Comunidad Foral, Cantabria, Asturias, La Rioja, Gipuzkoa y Zaragoza.

Las cuatro personas detenidas, a las que se acusa de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz, que ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

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La operación LISU ha sido desarrollada por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Navarra, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició a finales de octubre de 2025 después de un robo cometido en una vivienda unifamiliar de la comarca de Pamplona, de cuyo interior habían sido sustraídas joyas valoradas en más de 10.000 euros.

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Las primeras gestiones permitieron establecer conexiones con otros robos de características similares cometidos tanto en Navarra como en otras comunidades autónomas.

A partir de ese momento, los agentes realizaron durante meses un exhaustivo análisis de numerosos hechos delictivos, grabaciones de cámaras de seguridad y diferentes datos obtenidos durante la investigación, que permitió identificar progresivamente a varios integrantes de la organización y reconstruir su actividad delictiva.

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Así, pudieron determinar que se trataba de un grupo organizado e itinerante y especializado principalmente en la sustracción de joyas y dinero en efectivo en viviendas unifamiliares.

Antes de cometer los robos, sus integrantes realizaban reconocimientos previos de las zonas y de los domicilios seleccionados. El grupo se repartía funciones y mientras unos accedían a las viviendas, otros vigilaban y permanecían preparados para abandonar rápidamente el lugar.

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La detección de varios integrantes de la organización en las localidades navarras de Sartaguda y Mendavia llevó a establecer un operativo y tras la comisión de dos robos en viviendas, la Guardia Civil detuvo a uno de los miembros del grupo, mientras que un segundo integrante fue interceptado posteriormente en la AP-68, a la altura de Lardero (La Rioja).

En estas actuaciones se recuperó dinero en efectivo y joyas valoradas en cerca de 10.000 euros, que fueron posteriormente reconocidas por los propietarios de las viviendas robadas en Sartaguda y Mendavia. El operativo prosiguió durante los días siguientes con la detención en Bizkaia de otros dos integrantes del grupo criminal y la ejecución de dos entradas y registros en domicilios vinculados a la investigación.

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En esos registros se localizaron más de 21.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas SIM y otros efectos relevantes para el desarrollo de las pesquisas.

En total se han intervenido 22.833 euros en efectivo y joyas valoradas en aproximadamente 10.000 euros, además de seis teléfonos móviles y diversas tarjetas SIM.

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La investigación ha permitido determinar que las joyas sustraídas en los 52 robos esclarecidos alcanzan un valor aproximado de 204.165 euros, a los que se suman 23.570 euros en efectivo denunciados como sustraídos. Parte de las joyas recuperadas ya han sido reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios.

En concreto se han esclarecido 24 robos en Navarra, 19 en Cantabria, 4 en Asturias, 2 en La Rioja, 2 en Gipuzkoa y 1 en Zaragoza. EFE

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