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Madrid, 17 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado la implantación de una cláusula de revisión salarial para que todos los sueldos suban conforme al IPC así como bajadas puntuales del IVA para determinados productos y servicios, como los pañales o las peluquerías.

"Son medidas muy de mínimos para garantizar que los salarios de este país suban de acuerdo al precio de la vida y esas subidas lleguen a todos los trabajadores del país", ha dicho este martes durante un desayuno informativo en Madrid. EFE

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