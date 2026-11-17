Madrid, 17 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado la implantación de una cláusula de revisión salarial para que todos los sueldos suban conforme al IPC así como bajadas puntuales del IVA para determinados productos y servicios, como los pañales o las peluquerías.
"Son medidas muy de mínimos para garantizar que los salarios de este país suban de acuerdo al precio de la vida y esas subidas lleguen a todos los trabajadores del país", ha dicho este martes durante un desayuno informativo en Madrid. EFE
PUBLICIDAD
(Foto) (Vídeo) (Audio)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Enrique Valentí, el chef tras la mejor apertura del año: “Nuestro restaurante es una casa de comidas cotidiana, aunque los premios suben las expectativas”
El restaurante Caja de Cerillas, en el barrio madrileño de Chamberí, se ha alzado con el People’s Choice Award al ser el más votado por los usuarios de la aplicación entre los 41 establecimientos nominados por chefs Michelin
Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1
Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Una empresa de seguridad demanda a su propia abogada por no acudir al juicio por despido de un trabajador: deberá indemnizarle con 40.000 euros
La Audiencia Provincial de Albacete eleva de 5.000 a 40.843 euros la indemnización que deberá abonar la letrada por no acudir al juicio, no comunicar a la empresa la sentencia y dejar que se acumularan los salarios de tramitación
Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la campaña y la subida de sueldo de los funcionarios
Quinto día de campaña electoral en España, con los candidatos repartidos por distintas comunidades y a menos de dos semanas de las elecciones. La mayoría de las encuestas otorgan la victoria al PP frente a una minoría de estudios que sitúan al PSOE en cabeza
Un accidente entre dos trenes en Praga deja al menos 15 heridos: la Policía de República Checa investiga la causa
Por el momento no se conocen detalles del motivo. “Los investigadores están ahora en el lugar”, han comunicado las autoridades
MÁS NOTICIAS