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Ceuta, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha anunciado este martes que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla, por el impago del coste de las pruebas que se están realizando a los menores marroquíes para determinar su edad.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha explicado que el recurso se ha elevado hoy por parte de la Consejería de Presidencia y Gobernación -con competencias sobre menores- por las liquidaciones de los servicios prestados en el Hospital Universitario para atender a los niños que entraron en la ciudad a finales de julio.

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En concreto, el recurso hace alusión a la discrepancia sobre quién debe asumir el coste de las pruebas médicas que determina la edad de estos menores, unas pruebas que se realizan ante las dudas sobre si muchos de los que accedieron a la ciudad a finales de julio son en realidad mayores de edad.

“La ciudad considera que la institución sanitaria debe colaborar en la realización de estas pruebas y la financiación no nos corresponde al entender que la competencia no recae en el Gobierno autonómico”, ha explicado el consejero. EFE

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