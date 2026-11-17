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Barcelona, 17 nov (EFE).- La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha calificado de "inadmisible" el incumplimiento de los servicios mínimos en Rodalies con motivo de la huelga de maquinistas, a los que ha advertido de que se les puede despedir si los expedientes sancionadores son reiterados.

En este sentido, la consellera ha exigido a Renfe que abra los expedientes necesarios contra las personas que este martes debían haber ido a trabajar en cumplimiento de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga de Renfe y no lo han hecho.

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En declaraciones a Catalunya Ràdio y RAC1, la también portavoz del Govern ha explicado que habitualmente se hace un primer expediente sancionador que puede ir de 40 a 180 días de suspensión de empleo y sueldo, pero que si ese comportamiento es reiterado y no se justifica la ausencia en el puesto de trabajo, se puede llegar incluso al despido.

Aunque estos expedientes sancionadores dependen de Renfe, ha asegurado que el Govern hará un seguimiento jurídico del caso y que "llegará hasta donde podamos", ha dicho.

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La consellera ha lamentado que un "grupo reducido" de trabajadores esté limitando a miles de personas el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la movilidad.

Desde primera hora de este martes, se han tenido que suprimir el 56 % de los servicios programados debido a este "inadmisible" incumplimiento, por lo que circulan menos de la mitad de los trenes previstos, alrededor de un 30 %, según datos de la consellera. EFE

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