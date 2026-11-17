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Santa Cruz de Tenerife, 17 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante la emergencia migratoria que atraviesa la isla.

El Gobierno autonómico activará este dispositivo para aliviar la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud y garantizar la asistencia a las personas migrantes sin comprometer la atención habitual a la población herreña.

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La decisión, señala el Gobierno de Canarias en un comunicado, coincide con un acuerdo económico "alcanzado a última hora" con el ejecutivo central después de que la segunda Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en La Moncloa concluyera "sin avances significativos en las principales demandas" planteadas por la administración autonómica.

Detalla que tras el encuentro y al término del Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, comunicó a Fernando Clavijo el compromiso del Estado de la inclusión en un real decreto ley urgente de cinco millones de euros extraordinarios para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio en El Hierro.

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó en declaraciones remitidas a los medios al término de la reunión de la comisión interministerial que estos cinco millones se desglosarán en dos partidas: tres millones irán destinados al Gobierno canario para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la llegada de migrantes, y los otros dos restantes irán al Cabildo de El Hierro para gastos sociales y económicos.

Esta financiación se añadirá a los 15,18 millones de euros comprometidos para los dispositivos de acogida, la atención en costa y las derivaciones.

Fernando Clavijo ha valorado el compromiso alcanzado tras dos reuniones interministeriales en apenas una semana, al considerar que "permitirá afrontar parte de los gastos que está soportando Canarias". EFE

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