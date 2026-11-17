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Málaga, 17 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha exigido este martes al Ejecutivo central "un calendario" para saber "cuándo van a abrir el AVE en condiciones máximas de seguridad", porque los andaluces merecen "la conexión ferroviaria de alta velocidad y de alta seguridad con Madrid".

La portavoz, que ha asistido en Málaga a la inauguración del encuentro Andalucía Trade Global 2026, ha señalado a preguntas de los periodistas que los accidentes en Adamuz y Urda "se han producido por falta de conservación, porque hay un sistema de seguridad obsoleto, que no existe en ninguna otra línea de alta velocidad de España ni de Europa".

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"A pesar de que el tráfico ferroviario se ha incrementado un 58 por ciento, la inversión en conservación y mantenimiento de las vías ferroviarias ha caído un 30 por ciento", ha afirmado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Ha criticado la "sequía inversora total en Andalucía" por parte del Gobierno central, mientras que "sí hay 1.100 millones para los Rodalies en Cataluña".

España ha señalado que "no solo es el daño que ha producido la pérdida de tanta vida humana, sino que además hay unas pérdidas millonarias para toda Andalucía como consecuencia de esa desconexión", ya que los andaluces están actualmente "aislados, desconectados y abandonados". EFE

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(foto)