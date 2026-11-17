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Sevilla, 17 nov (EFE).- La nadadora andaluza Alba Vázquez ha cerrado con "excelentes sensaciones" su participación en el Campeonato de España en piscina corta, que le ha servido como "último test" para el Mundial de la especialidad que se celebrará en Pekín entre los próximos 1 y 6 de diciembre.

Alba Vázquez, que en la capital china nadará los 200 y 400 estilos, se satisface del tiempo de 2:40.0 acreditado en la prueba más corta, "casi dos segundos por debajo" de su marca personal sin haber "descansado mucho para esta competición", apenas "tres días, porque ya sabía que el objetivo era llegar bien al Mundial".

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"Estoy súper contenta. El año pasado me quedé con la cosilla de que, como éramos tres españolas, me quedé fuera de las finales. Yo no soy muy de nadar por las mañanas, así que tenía esa espinita de intentar acercarme lo máximo posible a la mínima en los 200 estilos", ha declarado a EFE la licenciada del CN Tarrasa.

Además, la estilista onubense compitió con éxito en los 200 braza y los 200 libres, carreras en las que no está "tan acostumbrada a participar pero hay que intentar hacer de todo", aunque admite que ha "notado no haber descansado", pese a lo cual también firmó registros meritorios.

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Alba Vázquez afronta ahora la fase final de la preparación para "afinar, descansar del todo y llegar lo mejor posible Campeonato del Mundo de Pekín", primera cita mundialista en piscina corta de su carrera, en la que tendrá que "espabilar por las mañanas para intentar estar en alguna final, que no es poca cosa".

"Voy con muchísima ilusión, y a ver qué tal sale", ha concluido. EFE

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