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Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 17 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que no van a olvidar su "corrupción" con entrevistas en revistas del corazón: "nos importa un bledo lo enamorado que esté de su mujer".

"Nos importa un bledo su vida privada (...). De él no queremos nada de eso. Lo que habríamos querido es que nos respetara, que gobernara honradamente y que no traicionara los intereses de los españoles", ha recalcado Abascal en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria sobre la entrevista concedida por Sánchez a la revista 'Lecturas'.

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Para el líder de Vox, Sánchez "está 'puto' desesperado" y, en esa desesperación, pasa "de la risa local al rictus serio" y "hoy le hemos visto ya en el 'no va más'" con ese reportaje.

Como prueba de ello, ha señalado que el presidente del Gobierno salga en los mitines del PSOE con "una banderita de España plástico" y ha reiterado que "si hoy hay alguien en España que no se merece enarbolar esa bandera es Pedro Sánchez". EFE

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