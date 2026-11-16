Vox arremete contra el PP de Gipuzkoa por insinuar que votarles ayuda a EH Bildu

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Vitoria, 17 nov (EFE).- El cabeza de lista de Vox por Gipuzkoa, Juan de Dios Dávila, ha calificado de "vil, ruin y mezquino" insinuar, como ha hecho el candidato del PP, Jon Echeverría, que votar a la formación de Santiago Abascal ayuda a EH Bildu, que podría obtener un escaño menos si el voto de la derecha se concentra en los populares.

Echeverría ha defendido en varias ocasiones la necesidad de que los votos de la derecha se concentren en su candidatura para poder obtener un escaño por Gipuzkoa y evitar así el tercero de EH Bildu por esta circunscripción.

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En Gipuzkoa, el PP no se presenta al Senado y solicitará el voto a Vox, pero para el Congreso sí compiten los dos partidos de derechas.

El cabeza de lista de Vox, tras lamentar la agresión sufrida por Echeverría el sábado en Hernani y recordar que a su formación le ocurren episodios parecidos cuando recorre Gipuzkoa, ha afirmado que la coherencia "no ha sido el fuerte" del PP vasco y por ese motivo "genera desconfianza".

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Ha recordado, en un mensaje en las redes sociales, antiguos episodios pasados del PP Vasco, como cuando Borja Sémper afirmó en una entrevista que el futuro de Euskadi también se tendría que construir con EH Bildu o cuando concejales populares brindaron con el entonces alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, en el contexto de las fiestas de la ciudad.

Ha emplazado a Echeverría a que se informe sobre "quién derogó la doctrina Parot" o "quién liberó a Bolinaga", en alusión al miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, que fue excarcelado por motivos de salud durante el gobierno de Mariano Rajoy.

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Tras afirmar que las declaraciones de Echeverria no muestran "nobleza", Dávila sostiene que probablemente hayan sido "instigadas por personas en la sombra, para quienes la manipulación y la mentira son una herramienta más de la política y tú una persona de buen corazón fácil de manipular".

Ha añadido que el PP está plagiando los eslóganes de Vox después de haber "estado de vacaciones estos últimos 18 años intentando congraciarse con ETA". EFE

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