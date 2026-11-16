Unesco declarará las alfombras de serrín de Elche (Albacete) bien inmaterial en diciembre

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Toledo, 16 nov (EFE).- Las alfombras de serrín de Elche de la Sierra (Albacete) serán incluidas a principios de diciembre en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, en la categoría de Bien Inmaterial.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida en París (Francia) el embajador de la delegación permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha mostrado su satisfacción por la decisión, que se confirmará en la reunión que se celebrará en la localidad china de Xiamen a partir del próximo 30 de noviembre.

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Asimismo, Iceta ha trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha que sigue avanzando la candidatura del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, en Guadalajara, que puede materializarse en 2028.

Además de las alfombras de Elche de la Sierra o Sigüenza y Atienza, García-Page ha remarcado que la región participa con 15 comunidades autónomas en la candidatura de la jota, y también en la del esparto, "que forma parte de nuestra artesanía".

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En declaraciones remitidas a los medios, García-Page ha agradecido al embajador de España ante la Unesco su "diligencia", y ha resaltado que estas declaraciones redundan en "empleo, en economía, en generación de riqueza" a la vez que también "alimentan la autoestima".

Ha reconocido que los expedientes para lograr estos reconocimientos "son largos, requieren de muchísima preparación y hay muchos expertos en marcha", pero permiten "sacar provecho".

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Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha dicho que la aprobación de las alfombras de Elche de la Sierra como bien inmaterial es "fruto del trabajo de todas las administraciones, impulsado por la asociación de alfombristas y el propio Ayuntamiento". EFE