Temas del día de EFE España del lunes 16 de noviembre de 2026 (13:45 horas)

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ELECCIONES FRENTE AMPLIO

Madrid - Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

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(Texto enviado a las 9:33; 353 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Frente Amplio urge al PSOE aprobar antes del 29N los 200 euros al mes por crianza de menor

(Texto enviado a las 12:37; 492 palabras)

ELECCIONES PP

- El PP propone una ley para que voten los exiliados por culpa de ETA de Euskadi y Navarra

(Texto enviado a las 11:50; 302 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ERC

Barcelona - Rufián: "Aspiro a ser presidente de la Generalitat con un frente con la CUP y Comuns"

(Texto enviado a las 11:43; 547 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES JUNTS

Barcelona - Junts propone "agilizar" los expedientes de expulsión, bajar el IRPF y eliminar Sucesiones

(Texto enviado a las 11:23; 390 palabras) (Foto)

ELECCIONES PP (Serie previa)

Madrid- El PP busca la mayoría más amplia para afrontar el pacto con Vox. Paula Escalada Medrano

(Texto enviado a las 7:00, 645 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES VOX (Serie previa)

Madrid - La llave de la Moncloa: Vox asume un papel decisivo tras los comicios del 29N. Belén Gil Orantos

(Texto enviado a las 7:10; 555 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA BRASIL

Madrid - Sánchez recibe a Lula en Moncloa en su viaje a España para apoyarle ante el 29N

(Texto enviado a las 12:08; 314 palabras) (Foto) (Vídeo)

CONFERENCIA EPISCOPAL

Madrid - Los obispos critican la "agresividad" y las "soflamas que polarizan" en vísperas del 29N

(Texto enviado a las 13:33; 727 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - El CNI no tiene evidencias de que la entrada a Ceuta fuera fruto de una acción marroquí

(Texto enviado a las 13:09; 692 palabras)

INMIGRACIÓN CANARIAS

La Restinga (El Hierro) - El Hierro recibe 9.090 migrantes en noviembre, 8 de cada 10 de los que llegan a Canarias

(Texto enviado a las 13:08; 463 palabras) (Foto) (Vídeo)

EMPLEO CONTRATACIÓN

Madrid - El comercio tira del empleo con 200.000 contrataciones entre "Black Friday" y rebajas.

(Texto enviado a las 8:31; 575 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022671568)

BLACK FRIDAY

Madrid- Black Friday: así preparan las marcas sus campañas para que acabes comprando. Belén Escudero

(Texto enviado a las 9:25; 792 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios 8023172097)

LONGEVIDAD CENTENARIOS

Santiago de Compostela - Vivir más de un siglo: Galicia desentraña el misterio de su extrema longevidad. Paula Fernández

(Texto enviado a las 9:00; 678 palabras) (Foto)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Vida salvaje, el estampado animal camina por el asfalto. Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 10:00; 680 palabras) (Foto)

CÓMIC LITERATURA

Barcelona - Enjambre de palabras y viñetas: titánico reto de Monteys ante 'La conjura de los necios'. Sergio Andreu

(Texto enviado a las 10:11; 876 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO LLUVIA

Madrid - Una sucesión de frentes atlánticos traerá lluvia y viento, pero también temperaturas altas.

(Texto enviado a las 11:31; 692 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

ISAK ANDIC

Martorell (Barcelona).- La segunda ronda de comparecencias de testigos en la causa que investiga la muerte de Isak Andic al caer por un barranco en Montserrat en 2024, cuando iba a solas con su hijo Jonathan, prosigue con la declaración del notario del fundador de Mango y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros.

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(Texto)

PRADO EXPOSICIÓN

Madrid- El Museo del Prado presenta 'Rainer Maria Rilke y el arte español', una exposición que conmemora el centenario del fallecimiento del gran poeta y analiza la profunda huella que la pintura, el paisaje y la cultura españoles dejaron en su obra.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

ELECCIONES CAMPAÑA

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, protagoniza una charla sobre vivienda con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la abogada y activista Alejandra Jacinto Museo La Neomudéjar. Calle de Antonio Nebrija (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Candidatos del IU, Mas Madrid y PSOE al Senado participan en el acto Cultura por el Progreso, donde también estarán el actor Antonio de la Torre, el cantante Víctor Manuel y los políticos Borja Cabezón (PSOE) y Enrique Santiago (Frente Amplio). Espacio rastro Madrid, San Cayetano 5

19:00h.- Llodio (Álava).- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu realiza su acto político principal con la portavoz en el Congreso durante los últimos 7 años, Mertxe Aizpurua, y el cabeza de lista al Congreso por Araba, Mikel Otero. Casino (Texto)

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19:00h.- Mollet del Vallès (Barcelona).- ELECCIONES ERC.- Acto de campaña de ERC con intervención de su cabeza de lista al Congreso, Gabriel Rufián. Mercat Vell (Pl. Prat de la Riba, 6). Bus de campaña a las 17:15 horas desde la sede de ERC. (Texto) (Foto)

19:00h.- Pamplona.- ELECCIONES PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un mitin en Pamplona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Irun (Gipuzkoa).- ELECCIONES PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, y los candidatos al Congreso por Gipuzkoa Maribel Vaquero y Eneko Goia intervienen en un acto político. Plaza Luis Mariano. (Texto) (Foto) ) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- Mitin con el secretario general del PSOE-M, Óscar López, y el ministro de Justicia y candidato al Congreso de los Diputados, Félix Bolaños. Auditorio Paco de Lucía. Avenida de Las Águilas, 2.

19:30h.- Arenys de Mar (Barcelona).- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra un mitin de campaña en Arenys de Mar, con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y el candidato al Senado Josep Maria Vila d’Abadal. Teatre Principal (C/ Església, 45). Bus de campaña a las 17:00 horas desde C/ Lepant-Passatge Bofill. (Texto) (Vídeo)

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20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- ELECCIONES VOX.- El candidato de Vox a presidente del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto electoral con los aspirantes de su partido por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. (Texto) (Foto) (Vídeo) ) (Audio)

ECONOMÍA

14:00h.- Madrid.- COMERCIO MINORISTA.- PMG-APIE presentan el “Barómetro del Golden Quarter 2026-2027”, que es el periodo comercial de mayor actividad. KPMG (Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, Madrid). (Texto)

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SOCIEDAD

17:00h.- Mollina (Málaga).- IBEROAMÉRICA JUVENTUD.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el Encuentro Iberoamericano de Juventud, memoria y democracia, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ).

18:30h.- Madrid.- JULIO FUENTES.- Homenaje en memoria de Julio Fuentes por el 25 aniversario de su asesinato en la Guerra de Afganistán en 2001 celebrado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y con la colaboración del fotoperiodista Gervasio Sánchez. Asociación de Prensa de Madrid (calle de Claudio Coello, 98). (Foto) ) (Vídeo)

20:30h.- Madrid.- PREMIOS MUJER.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asisten a la X edición de los Premios Woman, que organiza el grupo editorial Prensa Ibérica en el Real Casino de Madrid. C/Alcalá, 15.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- València.- MÚSICA PREMIOS- Gala de los Premios València Music City 2026. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30.

19:00h.- Sevilla.- DÍA FLAMENCO.- Mesa redonda sobe 'Flamenco: fusiones, inspiraciones y transformaciones' con la participación de Eva Yerbabuena, Arcángel, Lela Soto, Rocío López ‘Boterita’, Marco Serrato y Alejandro Lévar, un encuentro que será moderado por el periodista cultural David Saavedra. Sala Malandar. C/ Torneo, 43.

20:00h.- Granada.- DÍA FLAMENCO.- Actuación de Estrella Morente ‘Morente y Falla, celebrando el Flamenco’ en el Día Internacional del Flamenco. Auditorio Manuel de Falla. Paseo de los Mártires, s/nº.

EFE

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