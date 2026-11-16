PLD Space doblará su equipo en Teruel para reforzar su capacidad de lanzamiento

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Elche (Alicante), 16 nov (EFE).- La compañía ilicitana de transporte espacial PLD Space prevé duplicar su plantilla en Teruel durante tres años, formada actualmente por 24 profesionales, para desarrollar y validar sus sistemas de lanzamiento desde su infraestructura estratégica del aeropuerto de esa ciudad.

En dicho aeropuerto, PLD cuenta con 155.000 metros cuadrados de instalaciones y 10 bancos propios, una infraestructura clave para el avance de los cohetes Miura 5 y el desarrollo de las capacidades de ensayo necesarias para Miura 9.

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En este recinto actualmente PLD Space lleva a cabo la fase final de validación de Miura 5, que incluye los ensayos de fuego de los motores Teprel-C y Teprel-C Vacuum completamente integrados, así como pruebas a nivel sistema de las etapas, que permitirán validar de forma conjunta los distintos subsistemas antes del vuelo.

Las instalaciones de Teruel son una pieza esencial del modelo industrial integrado de PLD Space, que abarca desde el diseño y la fabricación hasta los ensayos y las operaciones de lanzamiento. Contar con bancos de ensayo propios a poco más de tres horas de la fábrica de Elche permite conectar directamente la fabricación con la validación y avanzar con ejecución y fiabilidad en el desarrollo de sus sistemas de lanzamiento.

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PLD Space cuenta actualmente con un equipo fijo de 24 personas en Teruel y recibe semanalmente a profesionales desplazados desde su sede central en Elche en función de las campañas de ensayos programadas, con capacidad para albergar hasta 60 personas de manera simultánea.

Las oportunidades laborales para doblar la plantilla hasta 2029 se dirigen a perfiles de ingeniería, para las pruebas de los motores-cohete o los sistemas de calidad, y a oficios cualificados, como técnicos electromecánicos para los bancos de ensayos, técnicos de montaje eléctrico o técnicos de integración de aviónica.

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PLD Space es una empresa internacional que tiene como misión transportar satélites y personas al espacio, integrando verticalmente la ingeniería, las pruebas, la fabricación y las operaciones de sus cohetes reutilizables y sostenibles.

Con sede en Elche (Alicante) y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, se ha consolidado como un referente mundial en el sector de los lanzadores para pequeños satélites gracias a su familia de lanzadores MIURA y su cápsula tripulada LINCE, que le posicionan como empresa líder de la soberanía tecnológica europea en transporte espacial, cubriendo todo el abanico de misiones espaciales.

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Tiene un equipo de más de 550 empleados y cuenta con instalaciones técnicas de más de 188.000 metros cuadrados entre Elche, Teruel y Kourou (Guayana Francesa), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas al espacio. EFE

ams/icn