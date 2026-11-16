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Pedro Sánchez traslada del miércoles al viernes su mitin en Santiago de Compostela

15/02/2024 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (d), durante un mitin de campaña del PSdeG, en el auditorio del Centro Ágora, a 15 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Este evento se enmarca en los últimos actos de campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Galicia el próximo domingo 18 de febrero. POLITICA M. Dylan - Europa Press
15/02/2024 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (d), durante un mitin de campaña del PSdeG, en el auditorio del Centro Ágora, a 15 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Este evento se enmarca en los últimos actos de campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Galicia el próximo domingo 18 de febrero. POLITICA M. Dylan - Europa Press
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El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha trasladado al próximo viernes, día 20 de noviembre, el acto en el que preveía participar en Santiago de Compostela con motivo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a los medios la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, quien ha explicado que el mitin inicialmente previsto para el miércoles, día 18, en el Multiusos Fontes do Sar de la capital gallega finalmente será el viernes día 20 a las 19,00 horas. El jueves 19 está previsto el debate cara a cara televisado entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

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Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que estuvo en la Comunidad fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inauguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en la ciudad de Vigo.

Lara Méndez ha calificado de "positivo" el cambio de fecha y ha puesto en valor el simbolismo del día en el que se celebra, 20 de noviembre, día en el que se cumple el 51 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco.

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"Todos sabemos qué efeméride se celebra ese día y todos sabemos precisamente que es eso lo que queremos combatir, la vuelta a épocas oscuras y mantener la democracia que tanto nos costó luchar y conformar", ha manifestado.

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EuropaPress

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