Espana agencias

Más de nueve años de prisión para un hombre por agredir y retener a su expareja, que huyó por la ventana en Xove (Lugo)

Guardar

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a nueve años y siete meses de prisión a un hombre por agredir y retener ilegalmente a su expareja en la vivienda de esta, en Xove, en octubre de 2021. La mujer, que temía por su integridad física, tuvo que escapar arrojándose por la ventana de un segundo piso al patio interior del edificio, causándose importantes lesiones

El tribunal considera al acusado autor de tres delitos: allanamiento de morada, detención ilegal y lesiones agravadas. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a la víctima con 21.500 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos. Sin embargo, la Audiencia ha descartado el delito de homicidio en grado de tentativa, al no considerar probado que el procesado actuase con intención de acabar con la vida de su expareja.

PUBLICIDAD

La sentencia considera que las lesiones que la mujer sufrió al precipitarse por la ventana también son responsabilidad del condenado, ya que entiende que fue la situación de violencia y peligro creada por él la que la llevó a tomar esa decisión para escapar. En este sentido, la resolución destaca que la víctima permaneció "en todo momento bajo el dominio y la supervisión del procesado".

Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2021. Según el relato de la mujer durante el juicio, la relación había terminado unas dos semanas antes y, desde entonces, había bloqueado a su expareja en el teléfono. Aquel día, cuando regresaba a su domicilio, él se coló en el mismo insistiendo en que tenían que hablar, pero ella le pidió que se marchase. Según declaró, el acusado se negó y entró en la vivienda sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

Una vez dentro, la habría agarrado y llevado hasta el salón, donde comenzó una agresión durante la que, según su testimonio, la empujó contra la pared, la tiró al suelo y trató de asfixiarla. La mujer explicó que intentó pedir ayuda a gritos y que llegó a golpearlo con las llaves que llevaba en la mano, pero él se las quitó.

La confrontación continuó en la cocina, donde se produjo un forcejeo con un cuchillo. La víctima aseguró que no se atrevió a utilizarlo contra el hombre y que terminó entregándoselo, pese a que él le decía que lo cortase porque no le importaba.

La mujer relató que el acusado siguió golpeándola y llegó a decirle que "no tenía nada que perder". Ante el temor de que continuase agrediéndola, aprovechó que el hombre se dirigió a la cocina para escapar hacia una habitación contigua y lanzarse por la ventana, desde el segundo piso, al patio interior del inmueble. Según explicó, la puerta de la vivienda estaba cerrada y no encontraba otra forma de salir.

"Nadie me hacía caso. Nadie me socorría. Nadie vino a echarme una mano", manifestó durante la vista para explicar por qué decidió arrojarse por la ventana. También aseguró que no era el primer episodio de violencia que había sufrido por parte de su expareja, aunque en una ocasión anterior lo había perdonado.

El acusado negó haber entrado por la fuerza Por su parte, el procesado contestó únicamente a las preguntas de su abogado y lo hizo, en buena parte, con monosílabos. Sostuvo que se encontraba en el exterior de la vivienda, que la puerta estaba abierta y que su expareja le permitió entrar. Según su versión, ambos subieron juntos por las escaleras y él no empleó la fuerza para acceder al domicilio. También negó tener llaves de la casa.

Sobre el enfrentamiento, aseguró que fue la mujer quien le golpeó con el cuchillo en la mano derecha y que ella se dirigió voluntariamente al baño y que no presenció el momento en el que su expareja se precipitó por la ventana.

Las médicas forenses que comparecieron en el juicio analizaron las lesiones de la mujer y explicaron que no era posible determinar cuáles se habían producido durante la agresión y cuáles eran consecuencia de la caída, aunque todas resultaban compatibles con ambas circunstancias.

La víctima sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz, una herida inciso-contusa profunda en el párpado izquierdo, un hematoma en el codo derecho, una fractura de la extremidad distal del radio derecho, una herida en la articulación del dedo índice izquierdo y un hematoma en el muslo derecho.

Además, precisó dos intervenciones quirúrgicas y recibió tratamiento psiquiátrico por un trastorno adaptativo. Entre las secuelas que le han quedado figuran cicatrices en el párpado, la mano y el codo, así como una afectación moderada por estrés postraumático.

La vista abordó asimismo la posible existencia de dilaciones indebidas, al haberse producido un retraso de aproximadamente un año en la tramitación del procedimiento.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

Domina la clasificación internacional del AOVE con 68 referencias entre las 100 seleccionadas y Andalucía concentra 45 de los aceites distinguidos

España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La policía detiene a un hombre que se inventó un aviso de bomba en la estación de Zaragoza porque llegaba tarde a su tren y no quería perderlo

El joven llegó a darles a los operadores del 112 una descripción detallada de la vestimenta y las características físicas del supuesto sospechoso

La policía detiene a un hombre que se inventó un aviso de bomba en la estación de Zaragoza porque llegaba tarde a su tren y no quería perderlo

El primer centro de deportación de migrantes de la UE se creará en Ruanda, pese al rechazo de España y otros siete Estados miembros

Cinco países de la UE han dado el paso para crear un centro de retorno destinado a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido formalmente rechazadas

El primer centro de deportación de migrantes de la UE se creará en Ruanda, pese al rechazo de España y otros siete Estados miembros

Avance de ‘La Promesa’ del martes 17 de noviembre: de las amenazas de la logia a la confesión de Manuel sobre el asesinato de Jana

El plan de Curro para desenmascarar a Leocadia y la posible marcha de Ciro y Julieta marcarán un capítulo en el que Manuel dará un paso decisivo

Avance de ‘La Promesa’ del martes 17 de noviembre: de las amenazas de la logia a la confesión de Manuel sobre el asesinato de Jana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Feijóo avisa en Lleida que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico": "Los vamos a enfrentar"

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

ECONOMÍA

España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

Madrid acelera Nuevo Barrio Campamento: licita tres contratos por 3,5 millones para urbanizar las primeras viviendas

La empresa no le protegió tras ser agredido por un compañero y el Supremo sentencia que su ansiedad es accidente laboral

DEPORTES

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”