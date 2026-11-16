Jesús Rodríguez vuelve a casa a tres semanas de la visita del Como al Betis en 'Champions'

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Sevilla, 16 nov (EFE).- El extremo sevillano Jesús Rodríguez, del Como 1907, volvió este lunes a su 'casa', al visitar en el entrenamiento a sus antiguos compañeros del Real Betis poco más de tres semanas antes del partido de la Liga de Campeones que enfrentará en La Cartuja al conjunto italiano con su equipo de toda la vida, el próximo 9 de diciembre.

El internacional absoluto español y campeón europeo con la sub-19 en 2024, una de las joyas de la cantera bética y que hace dos veranos fue traspasado al Como por 22,5 millones de euros más 6 en posibles variables, se recupera de una seria lesión muscular sufrida el pasado 20 de octubre y que le tendrá unos dos meses de baja, por lo que se perderá casi seguro ese Betis-Como de la quinta jornada de la 'Champions'.

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Esta circunstancia le ha permitido acudir este lunes a la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Betis, el sitio en el que se formó y desde el que dio el salto al primer equipo verdiblanco, donde saludó y abrazó a sus excompañeros, que le dieron una cariñosa bienvenida, además de departir con su antiguo entrenador, el chileno Manuel Pellegrini.

"Una visita muy especial. Qué bueno volver a verte, Jesús", escribió en su cuenta de X el Betis, un mensaje que acompañó con varios fotos del reencuentro del canterano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con los futbolistas con los que compartió vestuario, además de con un vídeo que el club presentó en la misma red social con la frase "De reencuentro por su casa".

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Jesús Rodríguez, que este sábado cumplirá 21 años justo el día del derbi Sevilla-Betis de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, coincidió en su visita a su club de siempre con el estreno de su hermano menor, Juan, también atacante y que alterna el Betis C con el juvenil de División de Honor, en un entrenamiento con el primer equipo que dirige Pellegrini.

En declaraciones facilitadas por el club sevillano, el extremo del Como, con el que, por dicha dolencia, esta temporada sólo ha jugado cuatro partidos de la Serie A italiana y uno de la Liga de Campeones, manifestó que se encuentra "bien, un poco jodido por la lesión", aunque se lo está "tomando con tranquilidad para no volver a recaer cuando vuelva".

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"Siempre es bonito volver. Desde el primer día que vine a hacer las pruebas, sentía un olor especial y ahora cada vez que vuelvo, porque desgraciadamente ya no puedo estar aquí, es un orgullo para mí, y encima si puedo ver a mi hermano entrenar con los mejores, más feliz todavía", afirmó Jesús Rodríguez.

Sobre cómo está viendo esta campaña al Betis y ante el duelo de máxima rivalidad del sábado en el Sánchez-Pizjuán, el canterano verdiblanco destacó que su antiguo equipo está "muy bien, a un nivel increíble, aunque es verdad que en la Copa tuvo un sustillo, y en los derbis se iguala todo, da igual cómo venga uno y cómo venga otro, y ya sabemos cómo se vive aquí en Sevilla".

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"Yo deseo que gane el Betis, viene en muy buena dinámica, y creo que va a conseguir los tres puntos allí", vaticinó. EFE