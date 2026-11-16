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Estados Unidos se despide de Pochettino con un trámite ante Haití en la Liga de Naciones

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Washington, 16 nov (EFE).- El argentino Mauricio Pochettino dirigirá este martes su último partido al frente de la selección de Estados Unidos, que recibirá a Haití en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un encuentro convertido en mero trámite tras el contundente 0-6 de la ida.

Estados Unidos y Haití se enfrentarán a partir de las 19.00 horas (00.00 del miércoles GMT) en el TQL Stadium de Cincinnati, hogar del FC Cincinnati de la MLS con capacidad para 26.000 personas.

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Pochettino fue anunciado el viernes de la semana pasada como nuevo entrenador del Manchester United tras la destitución de Michael Carrick, pero pactó con la Federación de Fútbol de Estados Unidos retrasar su salida hasta completar la eliminatoria ante Haití.

La ida debía disputarse horas después, el sábado por la tarde, un partido que Estados Unidos resolvió con un contundente 0-6 tras un soberbio segundo tiempo. Auston Trusty, Julian Hall, Christian Pulisic por partida doble, Weston McKennie y Folarin Balogun fueron los goleadores estadounidenses.

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"Creo que tenemos un futuro increíble, un futuro brillante en este país con la selección nacional", dijo Pochettino tras el partido, disputado en Miami, pese a que Haití ejercía como anfitrión, a petición de la selección caribeña, que no puede organizar encuentros en su territorio debido a la crisis de seguridad del país.

Pochettino también aseguró que dejar la selección estadounidense para fichar por el Manchester United había sido la decisión más difícil de su vida.

El argentino asumió el mando de Estados Unidos en septiembre de 2024 con la misión de construir una selección competitiva para el Mundial de 2026, del que fue anfitrión, tras la decepcionante Copa América ese verano bajo la dirección de Gregg Berhalter.

Pochettino dejó claro que nadie tenía el puesto asegurado y abrió la puerta de la selección a jóvenes talentos de la MLS, en un grupo hasta entonces dominado por futbolistas que militaban en ligas europeas.

Su actuación en el Mundial, en el que Estados Unidos cayó por 1-4 ante Bélgica en octavos de final, le valió la renovación.

Ahora, a poco más de 24 horas de dejar el cargo, Pochettino tiene garantizada una despedida plácida. Su equipo está clasificado 'de facto' para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán en marzo también en Estados Unidos.

Queda por ver quién se sentará en el banquillo que deja libre Pochettino. Según The Athletic, Pep Guardiola es el principal candidato de la federación estadounidense.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Diego Kochen; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Sebastian Berhalter; Christian Pulisic, Malik Tillman y Julian Hall.

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Haití: Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Kayden Pierre, Patrick Nwadike, Martin Expérience; Danley Jean-Jacques, Leverton Pierre; Josué Casimir, Lenny Joseph, Wilson Isidor y Louicius Deedson.

Seleccionador: David Badia.

Árbitro: Por confirmar.

Estadio: TQL Stadium de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos).

Hora: 19.00 horas (00.00 del miércoles GMT). EFE

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