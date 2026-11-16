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El TSJC avala que faltar al trabajo por la eutanasia urgente de una mascota está justificado

07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social 25 de Barcelona, que consideró justificada la ausencia de una trabajadora de Majorel SP Solutions S.A.U. que tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo el 29 de noviembre de 2024 para aplicar de urgencia una eutanasia a su perra, según la sentencia consultada por Europa Press.

La sentencia ratificada sostiene que la ausencia de la trabajadora --representada por el Col·lectiu Ronda-- no puede entenderse como un capricho, sino que estuvo motivada por razones sobrevenidas, imprevisibles, éticas y humanitarias, pues haber hecho que el animal esperase a que terminase su jornada hubiese sido "inmoral".

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En la misma línea, el TSJC ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y, además de confirmar el criterio del juzgado, profundiza en la necesidad de interpretar las normas laborales atendiendo al cambio social y cultural que se ha venido produciendo con respecto a los animales de compañía en los últimos años, una transformación que se ha visto reflejada también en el ordenamiento jurídico.

CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL

El TSJC recuerda que la Ley de Bienestar Animal 7/2023 no solo reconoce a los animales como seres dotados de sensibilidad, sino que obliga a sus responsables a prestarles cuidados y a "mantener unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable".

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En este caso concreto, el TSJC argumenta que la ausencia por parte de la trabajadora con motivo de la eutanasia de su perra constituye "una causa de obligado cumplimiento ético y humanista, de carácter urgente y de cariz sobrevenido" que justifica que abandonara su puesto de trabajo.

Que no haya un permiso oficial para estas causas, prosigue el tribunal, "no impide entender como correcta la causa de justificación" esgrimida por la trabajadora, sin que esta pueda comportar consecuencias disciplinarias.

Por todo ello, y analizada al albur de la realidad social actual, en la que para un gran número de ciudadanos sus mascotas se han convertido en parte de su "núcleo", concluye que la ausencia estuvo justificada.

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