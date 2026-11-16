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El Gobierno aprobará mañana la subida del salario mínimo del 5,3 % para 2027

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Gobierno aprobará mañana martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales).

Según ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones La Sexta, el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar esta subida que irá acompañada de medidas fiscales para que no tribute la nueva cuantía. EFE

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