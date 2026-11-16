El francés Philippe Diallo será el candidato de la UEFA a la presidencia de la FIFA

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, será el candidato de la UEFA en las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, según confirmó este organismo tras la reunión de su Comité Ejecutivo.

La UEFA y sus representantes en el Consejo de la FIFA han propuesto al dirigente galo concurrir a los comicios, en los que Gianni Infantino optará a la reelección al cargo que ocupa desde hace 10 años. El exjugador suizo Ramón Vega y el expresidente de la Federación Japonesa Kozo Tashima han anunciado su intención de presentarse.

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El plazo para la presentación de candidaturas, que necesitan el aval de 5 de las 211 federaciones que forman la FIFA, se cerrará el próximo miércoles día 18, a las 24.00 horas CET, momento a partir del cual serán examinadas por la Comisión Electoral para su validación o no.

EFE

omm/ism