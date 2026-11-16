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El Dépor vuelve este martes a los entrenamientos pendiente de Bright Ede y Zakaria

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A Coruña, 16 nov (EFE).- El Deportivo reanudará este martes los entrenamientos tras disfrutar de tres días de descanso pendiente del estado físico del central Bright Ede y el delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, quienes apuran su recuperación para llegar al partido del sábado contra el Alavés.

El defensa polaco se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le impidió disputar los últimos partidos, mientras que el atacante fue operado el pasado 25 de septiembre de una lesión en la muñeca izquierda.

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Antonio Hidalgo dispondrá de cuatro sesiones de entrenamiento en el Dépor Training Center para preparar la visita a Mendizorroza y la primera de ellas será este martes a partir de las diez y media de la mañana en Abegondo.

En esa primera sesión de la semana, el técnico deportivista ya contará con el delantero internacional camerunés Bil Nsongo, quien tiene previsto aterrizar en Alvedro a primera hora de la mañana de este martes y desde allí desplazarse directamente a la ciudad deportiva.

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El italiano Lorenzo Amatucci y el belga Lucas Noubi, que se enfrentan entre sí en el Italia-Bélgica Sub-21 de este lunes, llegarán a la ciudad este martes y se pondrán a las órdenes de Hidalgo al día siguiente.

Para el jueves está prevista la vuelta del internacional sub-21 David Mella, mientras que el uruguayo Jose María Giménez lo hará el viernes tras aterrizar en A Coruña el jueves por la noche. El exfutbolista del Atlético de Madrid, uno de los habituales en el once de Hidalgo, solo completará un entrenamiento con el grupo antes del partido con el Alavés. EFE

dmg/ism

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