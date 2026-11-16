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Chivu gana el premio a mejor entrenador de la Serie A por delante de Fàbregas

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Roma, 16 nov (EFE).- El rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milan, ganó este lunes el premio a mejor entrenador de la Serie A, conocido como 'Banquillo de Oro', por delante del español Cesc Fàbregas, técnico del Como y segundo clasificado, y de Gian Piero Gasperini, del Roma, que completó el podio.

El galardón anual que otorgan los entrenadores a los compañeros que destacaron en la temporada anterior cayó en manos del entrenador 'neroazzurro', que lideró una campaña en la que su equipo se hizo, con superioridad respecto a sus rivales, con el 'Scudetto', y que ganó también la Copa Italia.

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"Gracias a todos por este premio. Siempre es especial recibirlo gracias a la opinión de los entrenadores, y por lo tanto, de mis compañeros. Agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico y al club, pero sobre todo a mi familia, que siempre ha estado ahí para mí en las victorias, pero especialmente en las derrotas", dijo a los medios.

Chivu sucedió a Antonio Conte, que fue premiado el año pasado por su gran temporada 2024/2025 con el Nápoles, y terminó por encima de Fàbregas, que no pudo hacerse con el prestigioso premio nacional pese a firmar una campaña histórica con el Como, alcanzando por primera vez en su historia la Liga de Campeones.

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Solo dos entrenadores de fuera de Italia se hicieron con este galardón: el belga Raymond Goethals, con el Olympique de Marsella, en 1991, y el portugués José Mourinho, con el Inter de Milan en 2010.

"Que me comparen con él es demasiado; me avergüenza. José es grande, y yo apenas estoy empezando. Espero tener una parte de lo que él ha logrado", dijo Chivu sobre el actual entrenador del Real Madrid.

Entre otros de los nombres que figuran en el palmarés del 'Banquillo de Oro', destacan Favio Capello (1992 y 1993), Carlo Ancelotti (2003 y 2004) o Luciano Spalleti (2005 y 2023).

También fueron premiados Massimiliano Alvini como mejor entrenador de la Serie B, por su trabajo con el Frosinone; Francesco Tomei, de la Serie C, con el Ascoli y Luca Rossettini, del Roma, como mejor técnico de la Serie A femenina, entre otros. EFE

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