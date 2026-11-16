Carmen Weiler formará finalmente parte del equipo mundialista

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Madrid, 16 nov (EFE).- Carmen Weiler formará finalmente parte del equipo español, integrado por seis mujeres y ocho hombres, que participará en los Mundiales de piscina corta que se disputará del 1 al 6 de diciembre en Pekín, pese a no lograr las mínimas requeridas por la Federación Española (RFEN) para acudir a la capital china.

Una posibilidad que la RFEN dejó abierta al especificar en los criterios de selección que la dirección técnica podría asignar hasta un total de dos plazas "de manera discrecional" teniendo en cuenta "la proyección de los deportistas de cara a la cita olímpica de 2028 en base a su progresión y rendimiento".

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En este sentido, poca nadadoras cuenta con una mayor proyección que Weiler, de 22 años, tal y como atestiguan la medalla de oro que conquistó en los Europeos de piscina corta disputados el pasado año en la ciudad polaca de Lublin con nuevo récord de España incluido.

Marca a la que Carmen Weiler, que entrena en Estados Unidos bajo las órdenes del español Sergi López, no pudo acercarse en los Campeonatos de España de piscina corta que concluyeron este domingo en Madrid.

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De hecho, Weiler no logró la mínima exigida por la Federación Española para formar parte del equipo mundialista ni en los 200 espalda, en los que se quedó a 75 centésimas del tiempo requerido, ni en los 100 espalda, en los que nadó 85 centésimas por encima de la mínima.

Circunstancia que no impedirá finalmente a Carmen Weiler participar en los Mundiales de Pekín en los que competirá, como anunció este lunes la Federación, tanto en los 100 como en los 200 espalda.

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Quienes sí lograron la mínima, pese a llegar a los Nacionales con el billete ya asegurado para la capital china, fueron Luca Hoek y el balear Hugo González, que nadará en el icónico Cubo de Agua de Pekín los 100, 200 y 400 estilos, así como los 200 braza y los 200 espalda.

En esta última prueba González, campeón del mundo de la distancia en piscina larga en el año 2024 en Doha, se perfila como uno de los principales candidatos al podio, tras auparse al segundo puesto de la clasificación mundial del año con los 1:47.84 minutos que estableció el sábado como nueva plusmarca nacional de los 200 espalda

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Por su parte, el joven Luca Hoek, de 18 años, participará en los 50, 100 y 200 libre tras brillar en unos Nacionales en los que el catalán se quedó a 29 centésimas del récord del mundo júnior de los 100 libre al convertirse en el primer nadador español en bajar de la barrera de los 46 segundos (45.93)

Hoek no será, sin embargo, el integrante más joven del equipo español que será la turolense Irene Ciércoles, de tan sólo 16 años, que participará en los 50 y 100 espalda, así como en los 50 libre en la cita mundialista.

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- Convocatoria del equipo español:

. Hombres

César Castro Relevos

Carles Coll 50, 100 y 200 braza

Hugo González 100, 200 y 400 estilos; 200 espalda y 200 braza

Luca Hoek 50, 100 y 200 libre

Miguel Martínez Novoa 200 mariposa

Iván Martínez Sota 50, 100 y 200 espalda

Miguel Pérez-Godoy 100 y 200 libre

Alejandro Villarejo 100 estilos y 100 mariposa

. Mujeres

Laura Cabanes 100 y 200 mariposa; 200 estilos

Ainhoa Campabadal 200 libre

Irene Ciércoles 50 y 100 espalda; 50 libre

María Daza 100 y 200 libre

Alba Vázquez 200 y 400 estilos

Carmen Weiler 100 y 200 espalda.EFE