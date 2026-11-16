Álvarez de Toledo (PP) asegura que Alicante tendrá agua "garantizada" si Feijóo llega a la Moncloa

16/11/2026 Mitin del PP celebrado este lunes en Elche (Alicante) POLITICA PPCV

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La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la Moncloa el agua para la provincia de Alicante "estará garantizada".

En un mitin de campaña celebrado este lunes en el municipio alicantino de Elche, Álvarez de Toledo ha anunciado "un compromiso de inversión de 40.000 millones de euros en infraestructuras y modernización de regadíos", ha indicado.

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"Queremos riqueza y crecimiento. Una nación comparte sus recursos y el agua es de todos. Es un compromiso absoluto del Partido Popular", ha afirmado, en alusión a "una reivindicación histórica de la provincia de Alicante, especialmente afectada por los recortes del trasvase Tajo-Segura durante los gobiernos de Pedro Sánchez", según un comunicado del PPCV.

Álvarez de Toledo ha defendido que "las próximas elecciones serán decisivas para la democracia y la convivencia en España" y ha planteado que está en juego "el listón moral de la vida pública" y "lo que la sociedad está dispuesta a tolerar".

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En este sentido, la representante del PP ha reclamado una "revolución de la decencia" para "recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes" y ha advertido de que "la indecencia produce decadencia".

La diputada también ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haya reivindicado ahora la bandera de España" y le ha instado a que pida a su homólogo en la Generalitat catalana, Salvador Illa, "que haga cumplir la ley de banderas en los ayuntamientos gobernados por el PSOE".

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Asimismo, Álvarez de Toledo ha vinculado el "deterioro" de los servicios públicos con la gestión del Gobierno central y ha señalado el Ministerio de Transportes y Adif como "ejemplos de esa degradación".

PÉREZ LLORCA DICE QUE LA COMUNITAT "SERÁ CLAVE"

El mitin, en el que también ha participado el 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, lo ha presentado el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Igualmente, han acudido las cabezas de lista del PP al Congreso y al Senado por Alicante, Macarena Montesinos y Eva Ortiz, respectivamente, junto a otros integrantes de las candidaturas y cargos del partido.

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Así, Pérez Llorca ha asegurado que la Comunitat Valenciana "será clave para lograr el cambio político que necesita España" y que el PP debe convertir "la esperanza en realidad" para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno.

RESPALDO AL ALCALDE DE ELCHE

Durante su intervención, ha pedido a los ilicitanos que se sientan "muy orgullosos" de su alcalde, después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, llamara a Ruz "pecho paloma" durante un acto que la formación socialista celebró en Elda.

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"Ya le gustaría al Partido Socialista tener un alcalde como el que tenéis vosotros en Elche, que es de lo mejorcito que tenemos en la Comunitat Valenciana", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que "solo insultan aquellos que no tienen ninguna idea ni nada que aportar a la ciudad" ni a esta tierra.

Igualmente, el 'president' ha dicho que los socialistas valencianos representan "el sanchismo puro y duro", una forma que, a su juicio, supone hacer política basada en "insultar, dividir, embarrar" y querer "separar a unos y a otros simplemente" porque piensan "de forma diferente".

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Frente a ello, ha defendido que la Comunitat Valenciana es "tierra de emprendedores y tierra hospitalaria", donde "siempre se ha sabido convivir y llegar a acuerdos". "Ya está bien de tanta confrontación, de tanto odio y de tanto castigo a los que no pensamos como piensan ellos", ha manifestado.

Pérez Llorca ha reivindicado a Feijóo como "un hombre de palabra y de gestión" y, del mismo modo, ha resaltado la "convicción" y la "defensa" de las ideas de Álvarez de Toledo. Asimismo, ha sostenido que el PP ha conseguido pasar "del miedo a la esperanza" y que "ahora está convirtiendo esa esperanza en realidad, cumpliendo sus compromisos de bajada de impuestos y libertad educativa". "Porque le damos valor a la palabra y, si nos comprometemos con algo, lo cumplimos", ha remarcado.

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Del mismo modo, el líder del PPCV ha animado a participar en el acto central de campaña previsto para el próximo sábado en la plaza de toros de València y ha pedido "movilizar el voto y hablar con vecinos, amigos y familiares".

"Tenemos el mismo convencimiento: vamos a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente. Pero tenemos que convertir esa esperanza en realidad, y eso se hace votando", ha concluido Pérez Llorca.

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