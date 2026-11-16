Alcaraz: "Fue un día que todo iba dentro, sentía que podía hacer cualquier cosa"

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Turín (Italia), 16 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó este lunes, tras ganar su primer partido de la fase de grupos de las Finales ATP contra el estadounidense Frances Tiafoe, que tuvo una sensación "muy bonita", que sentía "que podía hacer cualquier cosa" y la bola "iba dentro".

"La sensación que he tenido cuando he salido a pista en el primer set ha sido... un día que todo iba dentro, que no me hacía daño, que había un momento que sentía que podía hacer cualquier cosa y que iba dentro. Así que esa sensación, sinceramente, es muy bonita de tener, pero la verdad, ojalá sigamos con este nivel", afirmó en rueda de prensa.

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Al ser preguntado por sus molestias en la rodilla derecha, que protegió durante el partido de este lunes y en los entrenamientos previos con bandas y un estabilizador rotuliano, el número tres del mundo aseguró que se sintió "bien".

"Todo bien, me he movido bien, me he sentido bien. Vamos a seguir cuidándola, pero está yendo genial", señaló, al bromear con un periodista: "¿Me viste moverme bien? Eso es lo único que hay que saber. Quiero decir, siento que me estoy moviendo con total normalidad, me estoy moviendo muy bien".

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"Obviamente, es algo que cuido cada día. Tanto mi fisioterapeuta como yo estamos poniendo muchísimo esfuerzo y dedicación para hacer todo correctamente, todo lo que está fuera de la pista, para estar en buena forma e intentar que la rodilla no me dé demasiados problemas", agregó.

Alcaraz, que endosó con mucha superioridad un doble 6-2 a Tiafoe, debutante en unas Finales ATP, recalcó que "cada torneo" siente que lo puede ganar y que no piensa que se le dé mal jugar en pista cubierta.

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"Simplemente creo que hay otros jugadores que son un poquito mejores que yo. Solo era cuestión de tiempo, de adquirir más experiencia y de entender cómo debía jugar (...) Estoy feliz de ver que estoy alcanzando el nivel que siempre he creído que podía alcanzar", subrayó.

El tenista de El Palmar también elogió a sus rivales: "Tenemos a un sector también inspirado, tenemos al número uno del mundo jugando también. Cada jugador te da lo mejor de él, por eso este torneo es uno de los más difíciles de ganar. Así que no me siento el mayor favorito, pero sí que siento que evidentemente si seguimos haciendo las cosas bien, tenemos opciones".

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"Si tú vas a un torneo pensando que eres capaz de ganarlo, las probabilidades aumentan, la confianza aumenta. Si tú mismo no te dices cosas bonitas, ¿quién te las va a decir? Creo que eso es importante", reiteró.

"Ahora, que yo sea el máximo favorito, eso es lo que realmente no pienso. Al final, ahí estamos los ocho mejores jugadores del mundo del año. Todos yo creo que tienen las mismas capacidades y las mismas probabilidades de ganar el torneo, dependiendo de cómo vaya cada uno en el día a día y la confianza que tenga. Una semana se puede hacer muy larga", apostilló. EFE

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