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"Vestimenta" o "Joyerías", los subgrupos de Blocus para planificar el pillaje en Barcelona

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Barcelona, 15 nov (EFE).- El fenómeno Blocus planificó el pillaje en Barcelona a través de una maraña de chats, con subgrupos temáticos como "General", "Vestimenta", "Indispensables" o "Joyerías bcn", según los Mossos d'Esquadra, que han diseccionado desde dentro cómo se articularon para robar artículos de valor aprovechando el caos.

En un informe, al que ha tenido acceso EFE, la Comisaría General de Información de los Mossos, que entró en algunos de estos canales, la mayoría ya inactivos, concluye que los chats se convirtieron en un "espacio virtual de coordinación" entre personas interesadas en participar en "actuaciones de pillaje y aprovechamiento criminal" de los desórdenes de la protesta de Blocus del 24 de octubre.

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Según sostienen los Mossos en su informe, remitido al juzgado que investiga a impulsores de estos chats, la preparación y organización de la protesta se fue desarrollando en estos grupos con la voluntad de generar "grandes incidencias" en Barcelona y aprovechar la situación para saquear comercios y robar objetos de valor "con impunidad y gracias a la protección del grupo".

Para ello, en los días previos al 24 de octubre se compartieron instrucciones logísticas, puntos de encuentro, información sobre dispositivos policiales y recomendaciones operativas para aprovechar los disturbios para cometer actos de pillaje en tiendas de lujo.

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Los Mossos detectaron por primera vez el 21 de octubre pasado un perfil de TikTok, con el nombre de usuario @manifestaciones.bcn, y con el cartel "Blocus día 24 de octubre", con un código QR que enlazaba al grupo de WhatsApp "Manifestaciones BCN", que fue creado el día anterior y que tenía 661 miembros.

En paralelo, otro usuario de TikTok también colgó el mismo cartel con un código QR que enlazó al grupo de WhatsApp "Manifestación sin permiso", un canal público al que accedió un agente de los Mossos, que logró extraer su contenido.

Según el análisis del área de Inteligencia de los Mossos, a partir del grupo "Manifestación sin permiso" se creó una comunidad con varios grupos temáticos, como "General", "Vestimenta" o "Indispensables", que sirvieron para la "preparación previa" de los participantes en los disturbios.

A través de este chat también se accedía al grupo de WhatsApp "Joyerías bcn 24 de octubre", que inicialmente tenía 64 miembros y en el que sus participantes intercambiaron información relativa a posibles objetivos comerciales susceptibles de sufrir acciones de pillaje aprovechando los desórdenes públicos previstos.

En concreto, según detallan los Mossos, que también entraron en este chat, entre los establecimientos que se mencionaron figuran de forma recurrente joyerías, tiendas de lujo de las marcas Louis Vuitton y Gucci, establecimientos tecnológicos como Apple Store y comercios de distribución de productos electrónicos y equipamiento deportivo como Mediamarkt, Nike, JD Sports y Foot Locker.

Los Mossos remarcan en su informe que la finalidad principal de este grupo no era la participación en la movilización convocada para el 24 de octubre con carácter reivindicativo o de protesta, sino el "aprovechamiento" de la concentración multitudinaria prevista y de los posibles desórdenes públicos asociados para "ejecutar acciones de pillaje contra establecimientos comerciales" del centro de Barcelona.

En concreto, en este chat se ha constatado la selección de establecimientos comerciales susceptibles de ser saqueados, el valor económico de los objetos que podrían sustraerse, la identificación de joyerías, tiendas de lujo y establecimientos tecnológicos como "objetivos prioritarios" y los horarios más favorables para ejecutar los pillajes.

También se intercambiaron medidas destinadas a dificultar la identificación policial, para evitar los controles policiales antes, durante y después de los hechos, la organización de los desplazamientos, el almacenaje y ocultación posterior de los objetos sustraídos y la verificación previa de los objetivos comerciales para comprobar la existencia de medidas de protección.

Tras el caos desatado el 24 de octubre, algunos usuarios alentaron una nueva convocatoria en Barcelona el 31 de octubre a través de varios canales de Telegram, que han sido cerrados, en una jornada en la que los Mossos blindaron el centro de Barcelona y que se saldó sin incidentes, tras lo cual Blocus apenas ha dado más señales de vida en redes sociales, según la policía catalana. EFE.

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