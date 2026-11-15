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Tercer día de campaña: Sánchez en Alcorcón, Feijóo en Santander y Abascal en Cornellà

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Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE para su reelección, en el tercer día de la campaña, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en un mitin en Santander; el de Vox, Santiago Abascal, en Cornellà de Llobregat, y la del Frente Amplio, Ada Colau, en Zaragoza.

- PSOE: Tras los primeros días de campaña en Navarra, La Rioja y Mallorca, Sánchez protagonizará el acto central del PSOE a falta de dos semanas para la cita con las urnas en Alcorcón, en el sur de Madrid, en un mitin en el que tiene previsto desglosar el programa con el que concurren los socialistas.

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- PP: En los dos primeros días Feijóo tuvo actos en Madrid y en Galicia, sus tierras de acogida y de procedencia, y para el mitin del domingo a mediodía acudirá a Santander, junto a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

- Vox: Abascal también abrió en Madrid el viernes y continuó el sábado por dos zonas tradicionalmente fértiles para su partido, Almería y Murcia. El domingo tendrá el atril en Cornellà, en la periferia barcelonesa.

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- Frente Amplio: Madrid y Sevilla han sido las citas previas para Colau en su estreno como candidata a la Presidencia del Gobierno en una campaña electoral. La exalcaldesa de Barcelona estará este domingo en el acto central del Frente Amplio, que se celebra en Zaragoza.

- Podemos: Irene Montero, la candidata por Podemos, estuvo en Palma y en Las Palmas los dos primeros días y llega a la península para un acto en Sevilla este domingo.

- ERC: El cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, y la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, intervendrán en un acto en Tortosa.

- Junts: Miriam Nogueras y Marta Madrenas, que encabezan las listas de Junts por Barcelona y Girona, respectivamente, participarán en un acto en Roses.

- EH Bildu: El principal acto de EH Bildu este domingo tendrá lugar en Atarrabia, con la participación de su secretario de acción política, Arkaitz Rodríguez, y su cabeza de lista por Navarra, Eneka Maiz.

- PNV: El cabeza de lista del PNV por Álava, Gorka Urtaran, intervendrá en un acto en Alegría-Dulantzi.

- BNG: La líder del BNG, Ana Pontón, estará en el mitin del Bloque en Vivieiro, junto a Olalla Rodil, candidata al Congreso por Lugo. EFE

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