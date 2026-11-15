Seis detenidos por atracar una joyería en Torrijos (Toledo) el día del accidente de Urda

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Toledo, 15 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas, una de ellas menor de edad, acusadpos de atracar una joyería en Torrijos (Toledo), donde agredieron a los propietarios y sustrajeron joyas valoradas en más de 300.000 euros el día que se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo), aprovechando el despliegue de efectivos en el lugar del siniestro.

De los seis detenidos, que son tres hombres, dos mujeres y el menor de edad, cuatro de ellos han ingresado en prisión, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, en la que ha destacado que la intervención del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

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Los hechos tuvieron lugar el 28 de octubre, cuando tres individuos con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo, accedieron a la joyería con un arma de fuego con la que amenazaron y agredieron a los propietarios, mientras se apoderaban de las joyas expuestas y de las que se encontraban guardadas en la caja fuerte.

El valor total de los efectos sustraídos se estima entre 300.000 y 400.000 euros.

Tras cometer el asalto, los tres individuos abandonaron rápidamente el establecimiento y emprendieron la huida en un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo.

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Las investigaciones y el dispositivo establecido permitieron localizar el turismo -robado días antes en una localidad de la Comunidad de Madrid- circulando por la autovía A-5, por lo que se inició su seguimiento hasta que el vehículo abandonó la vía y se adentró en un camino rural.

En ese momento, sus cuatro ocupantes -todos con antecedentes policiales- abandonaron el vehículo y le prendieron fuego, antes de ser detenidos.

Posteriormente se arrestó en El Casar de Escalona (Toledo) a otras dos personas, un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos cuando transportaban en una mochila parte de las joyas sustraídas, cuyo valor asciende a unos 60.000 euros.

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Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión y a dos de ellos se les atribuye la participación en un robo en un bingo de Madrid como parte de una organización criminal desmantelada a consecuencia de otra investigación paralela. EFE