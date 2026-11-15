Espana agencias

Seis detenidos por atracar una joyería en Torrijos (Toledo) el día del accidente de Urda

Guardar

Toledo, 15 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas, una de ellas menor de edad, acusadpos de atracar una joyería en Torrijos (Toledo), donde agredieron a los propietarios y sustrajeron joyas valoradas en más de 300.000 euros el día que se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo), aprovechando el despliegue de efectivos en el lugar del siniestro.

De los seis detenidos, que son tres hombres, dos mujeres y el menor de edad, cuatro de ellos han ingresado en prisión, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, en la que ha destacado que la intervención del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

 Los hechos tuvieron lugar el 28 de octubre, cuando tres individuos con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo, accedieron a la joyería con un arma de fuego con la que amenazaron y agredieron a los propietarios, mientras se apoderaban de las joyas expuestas y de las que se encontraban guardadas en la caja fuerte.

El valor total de los efectos sustraídos se estima entre 300.000 y 400.000 euros.

Tras cometer el asalto, los tres individuos abandonaron rápidamente el establecimiento y emprendieron la huida en un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo.

PUBLICIDAD

Las investigaciones y el dispositivo establecido permitieron localizar el turismo -robado días antes en una localidad de la Comunidad de Madrid- circulando por la autovía A-5, por lo que se inició su seguimiento hasta que el vehículo abandonó la vía y se adentró en un camino rural.

En ese momento, sus cuatro ocupantes -todos con antecedentes policiales- abandonaron el vehículo y le prendieron fuego, antes de ser detenidos.

  Posteriormente se arrestó en El Casar de Escalona (Toledo) a otras dos personas, un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos cuando transportaban en una mochila parte de las joyas sustraídas, cuyo valor asciende a unos 60.000 euros.

Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión y a dos de ellos se les atribuye la participación en un robo en un bingo de Madrid como parte de una organización criminal desmantelada a consecuencia de otra investigación paralela. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Manuel le confiesa la verdad a Julieta y Adriano y Jacobo llegan a las manos

La serie de La 1 pone patas arriba la relación de Manuel y Julieta con las últimas revelaciones sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Manuel le confiesa la verdad a Julieta y Adriano y Jacobo llegan a las manos

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

La Audiencia Provincial señala que los juzgados no son competentes para tramitar la petición porque la pareja ya no tiene un vínculo real con el país

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”