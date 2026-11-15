Espana agencias

PP-A pedirá en el Parlamento acabar con el sistema de cotización "complejo" para autónomos implantado por Sánchez

Imagen RJFH5LOCOVDW7FIMI3FY6HRJ4E
Guardar

El PP-A defenderá una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz de rechazo al sistema de cotización "complejo" para los trabajadores autónomos implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con claras "disfunciones detectadas en su aplicación", y exigirá que sea revisado.

En la iniciativa, se pide que el Gobierno central --que ya sería el que salga de las urnas tras las elecciones generales del 29 de noviembre-- revise el sistema de cotización por rendimientos netos, garantizando una reducción efectiva de las cuotas de los autónomos con menores ingresos, una mayor proporcionalidad a los rendimientos realmente obtenidos, la aprobación anticipada de las bases y tipos aplicables, la simplificación de las regularizaciones, la exclusión de los periodos legalmente protegidos cuando corresponda y la eliminación de recargos e intereses derivados de errores o retrasos imputables a la administración.

PUBLICIDAD

Se demanda el rechazo a un sistema de cotización por rendimientos netos "injusto, con regularizaciones posteriores e incertidumbre sobre las cuotas futuras, que mantiene cargas desproporcionadas para determinados trabajadores autónomos, especialmente para los autónomos societarios y familiares colaboradores, a quienes se impone, en determinados supuestos, una base mínima definitiva de cotización superior a la correspondiente a sus rendimientos reales".

Se reclama el rechazo de la Cámara a la política desarrollada por el Gobierno desde 2018 "de incrementar sucesivamente los costes laborales y contributivos, mediante la elevación exponencial de las cotizaciones sociales; la introducción y el aumento progresivo del mecanismo de equidad intergeneracional, y la sucesiva actualización del salario mínimo interprofesional, sin establecer mecanismos suficientes de compensación para las pequeñas actividades económicas con menor capacidad de absorción de estos costes".

PUBLICIDAD

Por ello, se demanda al Gobierno central que establezca "una bonificación del 100% de las cuotas empresariales durante doce meses por la contratación del primer trabajador y del 50% por el segundo, condicionadas al mantenimiento del empleo", y que se promueva una política de crecimiento de los salarios reales sustentada en la concertación social, la productividad y el crecimiento económico.

De otro lado, se plantea que el Parlamento censure que, pese a los problemas de morosidad comercial que afectan a los pequeños negocios, el Ejecutivo nacional no haya promovido en ocho años "una reforma suficientemente eficaz del régimen de devengo y recuperación del IVA en las operaciones impagadas, manteniendo un sistema en el que los empresarios pueden verse obligados a ingresar cuotas correspondientes a facturas que todavía no han cobrado".

Por ello, se insta al Gobierno central a revisar dicho régimen para aproximar "la exigibilidad del impuesto al cobro de las operaciones dentro de los límites permitidos por el Derecho europeo, simplificar la recuperación del IVA de los créditos incobrables, reforzar los mecanismos de reclamación de deudas comerciales y garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago por empresas y administraciones públicas, con especial protección de los trabajadores autónomos".

Otra demanda al Gobierno central es que revise las cargas fiscales y regulatorias que inciden sobre los suministros profesionales, establecer mecanismos temporales, proporcionados y selectivos de compensación ante incrementos extraordinarios de costes debidamente acreditados, y promover incentivos fiscales y financieros para la eficiencia energética, la modernización de instalaciones y la reducción de los gastos permanentes de explotación.

Se le pide también que apruebe un programa específico de simplificación administrativa y tributaria para los autónomos; que se reduzca la periodicidad y el número de declaraciones de las actividades de menor dimensión cuando sea legalmente viable; que se elimine la información duplicada entre administraciones, o que se proporcionen instrumentos públicos gratuitos para el cumplimiento de las obligaciones digitales.

Asimismo, se insta al Ejecutivo nacional a que revise los requisitos económicos y documentales para el reconocimiento del cese de actividad; reforzar su cobertura ante el cierre involuntario o la inviabilidad acreditada del negocio; agilizar los procedimientos de reconocimiento y revisión; mejorar la protección durante situaciones de enfermedad grave o incapacidad temporal, y garantizar una correspondencia efectiva entre las obligaciones contributivas y los derechos de protección social de los trabajadores autónomos.

Otra petición al Ejecutivo central es "reforzar las bonificaciones y ayudas para la sustitución temporal de trabajadores autónomos, evitar regularizaciones perjudiciales derivadas de periodos legalmente protegidos, revisar el sistema de reintegro por pluriactividad y perfeccionar las modalidades de jubilación activa, ampliando las posibilidades de continuidad profesional y relevo generacional, especialmente en los pequeños negocios familiares y rurales".

Asimismo, se demanda que el Gobierno, previa concertación con las organizaciones representativas y las comunidades, apruebe un programa integral de apoyo al trabajo autónomo que contemple incentivos fiscales y contributivos a la creación y consolidación de actividades, facilidades para la segunda oportunidad, medidas específicas de relevo generacional, apoyo a la contratación y a la continuidad de los negocios en el medio rural y compromisos verificables de reducción de cargas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones

El youtuber y creador del pódcast ‘The Wild Project’, ganador de un Premio Ondas Globales del Pódcast, ha entrevistado a tres de los cuatro candidatos que optan a la presidencia en el 29-N

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados ha vuelto a crecer de forma gradual, pero muy lenta

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”