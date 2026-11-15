Espana agencias

Paxaea Alejandra, con discapacidad motriz: "Asumen que por ir en silla de ruedas no puedo"

Guardar

Diana Illa Cruz

Barcelona, 15 nov (EFE).- Paxaea Alejandra Barroso nació con una discapacidad motriz que la obliga a ir en silla de ruedas, pero que no le impidió mudarse desde su México natal a Barcelona con apenas 20 años y desarrollar aquí su vida de manera totalmente independiente.

PUBLICIDAD

Lo que sí le ha puesto a prueba, en cambio, son los prejuicios ajenos, regidos por el desconocimiento. "Las personas asumen que por estar en silla de ruedas no te puedes mover ni hacer nada", explica la joven en declaraciones a EFE.

Licenciada en Comunicación, Barroso ha cursado ahora el postgrado "Personas con discapacidad: derechos sociales y cultura de las capacidades" de la Universitat de Barcelona (UB) para combatir este estigma y enfocar la discapacidad desde un modelo social, y no exclusivamente asistencial.

PUBLICIDAD

El programa, que ha celebrado esta semana la entrega de diplomas con la presencia del conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, repasa desde los derechos de las personas con discapacidad, su marco internacional y la accesibilidad hasta la discriminación, la bioética y las políticas sociales.

Con ese bagaje, la joven mexicana explica que pretende trasladar mediante su trabajo el conocimiento del postgrado a más personas como ella que, lamenta, "no puedan tener el acceso a educación y otros derechos".

El objetivo, insiste, pasa por dejar de medir el valor de cada individuo por lo que supuestamente puede o no puede hacer para empezar a reconocer a todo el mundo, con o sin discapacidad, como sujetos de pleno derecho.

 Prejuicios, desinformación y tabúes: para Barroso, es "como una cadena que lleva a una falla en el sistema que hace que no terminemos de reconocernos entre unas personas y otras".

Ante esta brecha social, la comunicadora, que confiesa haber tenido miedo de expresarse por falta de referentes, insta a las personas con discapacidad a "ocupar espacios públicos y privados" para conseguir un cambio.

Para que así sea, la transformación de la mirada colectiva en relación con la discapacidad debe trascender el ámbito individual hasta llegar a la administración pública.

En el mismo curso participa Carlos López, técnico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, impulsado en su caso por la necesidad de integrar estos criterios a la práctica laboral.

"Hacemos contratos de servicios para la ciudadanía, y el postgrado me ha venido muy bien para saber cómo redactar mejor las cláusulas e introducir requisitos de accesibilidad y diseño universal que sirvan para todo el mundo", valora el técnico municipal.

Gracias a este último, subraya, cualquier persona puede utilizar un servicio, al que luego se pueden añadir apoyos específicos para quienes lo necesiten, pero partiendo de un modelo válido para toda la sociedad, algo que además significa un ahorro económico para la administración.

Para López, el recorrido histórico estudiado en el postgrado evidencia cómo la evolución desde la exclusión y la beneficencia hasta el modelo médico ha lastrado la perspectiva social actual que denuncia su compañera.

"Es una formación que teníamos que hacer todas las personas, ya que no estamos suficientemente sensibilizados, y hay que aplicarlo a todos los aspectos de la sociedad de forma transversal: en educación, a nivel laboral y, sobre todo, en el sector público", sugiere el técnico. EFE

dic/ml/amf

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados ha vuelto a crecer de forma gradual, pero muy lenta

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”