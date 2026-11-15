Paxaea Alejandra, con discapacidad motriz: "Asumen que por ir en silla de ruedas no puedo"

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Diana Illa Cruz

Barcelona, 15 nov (EFE).- Paxaea Alejandra Barroso nació con una discapacidad motriz que la obliga a ir en silla de ruedas, pero que no le impidió mudarse desde su México natal a Barcelona con apenas 20 años y desarrollar aquí su vida de manera totalmente independiente.

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Lo que sí le ha puesto a prueba, en cambio, son los prejuicios ajenos, regidos por el desconocimiento. "Las personas asumen que por estar en silla de ruedas no te puedes mover ni hacer nada", explica la joven en declaraciones a EFE.

Licenciada en Comunicación, Barroso ha cursado ahora el postgrado "Personas con discapacidad: derechos sociales y cultura de las capacidades" de la Universitat de Barcelona (UB) para combatir este estigma y enfocar la discapacidad desde un modelo social, y no exclusivamente asistencial.

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El programa, que ha celebrado esta semana la entrega de diplomas con la presencia del conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, repasa desde los derechos de las personas con discapacidad, su marco internacional y la accesibilidad hasta la discriminación, la bioética y las políticas sociales.

Con ese bagaje, la joven mexicana explica que pretende trasladar mediante su trabajo el conocimiento del postgrado a más personas como ella que, lamenta, "no puedan tener el acceso a educación y otros derechos".

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El objetivo, insiste, pasa por dejar de medir el valor de cada individuo por lo que supuestamente puede o no puede hacer para empezar a reconocer a todo el mundo, con o sin discapacidad, como sujetos de pleno derecho.

Prejuicios, desinformación y tabúes: para Barroso, es "como una cadena que lleva a una falla en el sistema que hace que no terminemos de reconocernos entre unas personas y otras".

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Ante esta brecha social, la comunicadora, que confiesa haber tenido miedo de expresarse por falta de referentes, insta a las personas con discapacidad a "ocupar espacios públicos y privados" para conseguir un cambio.

Para que así sea, la transformación de la mirada colectiva en relación con la discapacidad debe trascender el ámbito individual hasta llegar a la administración pública.

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En el mismo curso participa Carlos López, técnico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, impulsado en su caso por la necesidad de integrar estos criterios a la práctica laboral.

"Hacemos contratos de servicios para la ciudadanía, y el postgrado me ha venido muy bien para saber cómo redactar mejor las cláusulas e introducir requisitos de accesibilidad y diseño universal que sirvan para todo el mundo", valora el técnico municipal.

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Gracias a este último, subraya, cualquier persona puede utilizar un servicio, al que luego se pueden añadir apoyos específicos para quienes lo necesiten, pero partiendo de un modelo válido para toda la sociedad, algo que además significa un ahorro económico para la administración.

Para López, el recorrido histórico estudiado en el postgrado evidencia cómo la evolución desde la exclusión y la beneficencia hasta el modelo médico ha lastrado la perspectiva social actual que denuncia su compañera.

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"Es una formación que teníamos que hacer todas las personas, ya que no estamos suficientemente sensibilizados, y hay que aplicarlo a todos los aspectos de la sociedad de forma transversal: en educación, a nivel laboral y, sobre todo, en el sector público", sugiere el técnico. EFE

dic/ml/amf

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