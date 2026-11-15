Muere apuñalado un joven esta madrugada en el centro urbano de Camargo (Cantabria)

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Santander, 15 nov (EFE).- Un joven, de entre 25 y 30 años, ha fallecido la madrugada de este domingo en el centro urbano de la localidad de Muriedas, en el municipio cántabro de Camargo, por un apuñalamiento, que investiga la Guardia Civil de Cantabria, según han informado a EFE fuentes del instituto armado y del Consistorio.

A las 03:30 horas la Policía Local de Camargo y la Guardia Civil acudieron a la céntrica avenida de Bilbao, de la localidad camarguesa, donde encontraron al hombre, con una agresión por arma blanca.

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A pesar de que se le realizaron maniobras de reanimación, no se puedo hacer nada por su vida, por lo que el joven falleció.

La Policía Local acordonó la zona, con agentes de la Guardia Civil, para que la Policía Judicial del instituto armado analizara lo ocurrido.

La Guardia Civil investiga qué ha podido ocurrir y quién ha podido ser el autor de la muerte de este joven, cuya identidad no se ha facilitado y de quien solo se ha informado de que tiene entre 25 y 30 años. EFE

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