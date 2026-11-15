Los obispos se reúnen en la Plenaria que celebra los 60 años de la Conferencia Episcopal

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Madrid, 15 nov (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra a partir de este lunes su 130º Asamblea Plenaria, que se prolongará hasta el próximo viernes 20 de noviembre y en la que se celebrará un acto conmemorativo por el 60º aniversario de la institución.

La sesión inaugural tendrá lugar este lunes 16 de noviembre a las 11 de la mañana con el discurso del presidente, Luis Argüello. A continuación, intervendrá el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, según ha informado la CEE.

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En la Plenaria, que coincide de lleno con la campaña electoral del 29N, los obispos españoles también analizarán las líneas de acción de los distintos organismos de la CEE tras incorporar las implicaciones que tienen los discursos y homilías pronunciados por el papa León XIV durante su visita a España el pasado mes de junio.

Durante la reunión, los prelados estudiarán la creación de un ministerio laical instituido al servicio de la caridad, el proyecto de renovación del plan de formación para los seminarios menores de España, un convenio con las Iglesias Evangélicas sobre la fórmula del bautismo, así como la celebración de un encuentro de laicos sobre la presencia pública.

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También conocerán cómo van los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027 y estudiarán el envío a Hispanoamérica de sacerdotes 'Fidei donum', que son aquellos que, con autorización de su obispo y sin dejar de pertenecer a su diócesis de origen, van a trabajar durante un tiempo a otra que necesita ayuda pastoral.

Asimismo, los obispos reflexionarán sobre el modo de proceder sinodal de la CEE y el obispo referente para el Sínodo, Francisco Conesa, informará sobre las Asambleas diocesanas de evaluación de la fase de puesta en marcha del Sínodo.

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En el orden del día, también figura la presentación del Informe de delitos de odio en España durante el año 2025 elaborado por la Oficina de Libertad Religiosa, la traducción revisada de la tercera edición típica del Misal Romano en español para España e información sobre el Tribunal de la Rota.

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, los obispos conocerán el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano y de la CEE para 2027 y revisarán el reglamento económico de la institución. Además, en esta reunión se renovarán los cargos del órgano de cumplimiento normativo. EFE

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